El intendente Juan Pablo Poletti acompañó este miércoles al ministro de Educación de la Provincia, José Goity, en el acto donde se abrieron los sobres con las 11 propuestas económicas para la intervención integral y puesta en valor de la Escuela Normal Superior Nº 32 General José de San Martín. La obra cuenta con un presupuesto oficial de $2.979.813.629,47 y se enmarca en el Plan Abre Escuela.
Escuela Normal N° 32 de Santa Fe: cuáles son las empresas que presentaron ofertas para su renovación
El intendente Juan Pablo Poletti participó del acto de apertura de sobres encabezado por el ministro de Educación, José Goity, para la remodelación histórica del edificio. Con una inversión oficial cercana a los 3.000 millones de pesos, las obras abarcarán la restauración edilicia, la edificación de seis nuevas aulas y mejoras en los espacios comunes del emblemático establecimiento ubicado en Saavedra al 1700.
En el histórico edificio, declarado patrimonio de la capital provincial, se ejecutarán tareas de restauración, sustitución de componentes deteriorados y mantenimiento general, además de la demolición de agregados sin valor patrimonial y la edificación de nuevas áreas pedagógicas y de servicios.
La intervención prevé la remodelación de la fachada principal, la construcción de seis nuevas aulas y un núcleo sanitario, la reparación integral de cubiertas y la puesta en valor de galerías y salones. Asimismo, se repondrán pisos y revestimientos, se renovarán por completo las redes eléctricas, pluviales y cloacales, y se llevarán a cabo mejoras de accesibilidad en las veredas perimetrales con la incorporación de cintas verdes, junto con la instalación de una cubierta liviana para la cantina y la plantación de árboles en los patios centrales.
Espacios que cambian la historia
Durante el acto, el intendente Juan Pablo Poletti expresó su profunda satisfacción por el avance del proyecto y destacó que “puertas adentro de las escuelas es donde realmente se cambia la historia de la ciudad, de la provincia y del país”, dado que allí se construyen los valores fundamentales que hacen grande a una nación.
En ese sentido, agradeció al equipo del Ministerio de Educación provincial por “devolverle el esplendor a uno de los edificios emblemáticos más significativos de Santa Fe”, reconociéndolo no solo como una institución formativa sino como un punto de referencia e identidad para todos los santafesinos.
Poletti también remarcó: “La presencia de 11 empresas oferentes refleja a las claras la confianza del sector privado en la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, y renovó el compromiso del municipio de continuar articulando esfuerzos con la Provincia en favor de la comunidad educativa”.
Educación y comunidad
Por su parte, el ministro de Educación, José Goity, enfatizó que “no existe educación posible sin el sostén de la comunidad, comprendiendo a la enseñanza como un acto colectivo donde cada actor debe aportar su parte para que los estudiantes y adultos adquieran mejores aprendizajes y herramientas para la vida”.
El funcionario provincial señaló: “La gestión provincial busca transformar las intenciones en acciones concretas y metódicas, destacando el rol primordial de docentes, asistentes escolares y supervisores”.
Asimismo, sostuvo que “la infraestructura escolar es un pilar indispensable para fortalecer la identidad de las instituciones y brindar entornos sólidos donde el proceso de aprendizaje florezca, respaldado por una asignación presupuestaria prioritaria por parte del Gobierno provincial”.
Un lugar de referencia
A su turno, la rectora del nivel superior de la institución, Mariela Cravero, calificó la jornada como un día histórico para toda la comunidad educativa de la Escuela Normal N° 32. Resaltó que invertir en infraestructura implica saldar una deuda con el presente de los alumnos y docentes que habitan a diario el establecimiento.
Al mismo tiempo valoró “el incalculable legado que la escuela proyecta en la sociedad a través de sus graduados, ex alumnos y ex docentes, presentes en múltiples ámbitos de la cultura, la ciencia y la vida pública local e internacional”.
Las ofertas
En total, 11 empresas presentaron ofertas para ejecutar los trabajos de restauración, sustitución de componentes deteriorados y mantenimiento general. El proyecto también contempla la demolición de agregados sin valor patrimonial y la construcción de nuevos espacios.
Las firmas oferentes fueron Constructora Orlando Peterson, con una cotización de $3.188.876.308,50; Ing. Pedro Minervino S. A., $ 3.970.276.221,88; ICA S. R. L., $ 2.621.669.560,29; Ingeniería y Servicios Delgado S. A., $ 2.526.216.183,58; Saux Wernly S. A., $ 2.475.733.618,11; Norte Grup S. R. L., $ 3.377.482.984,17; Cymca S. R. L., $ 3.961.404.220,71; EFE Construcciones S. R. L., $ 2.575.063.275,25; VialFe S. R. L., $ 2.680.447.227,97; VFM S. A., $ 3.568.000.000; y MT S. R. L., $ 3.279.776.488,27.