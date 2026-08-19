Presupuesto

Escuela Normal N° 32 de Santa Fe: cuáles son las empresas que presentaron ofertas para su renovación

El intendente Juan Pablo Poletti participó del acto de apertura de sobres encabezado por el ministro de Educación, José Goity, para la remodelación histórica del edificio. Con una inversión oficial cercana a los 3.000 millones de pesos, las obras abarcarán la restauración edilicia, la edificación de seis nuevas aulas y mejoras en los espacios comunes del emblemático establecimiento ubicado en Saavedra al 1700.