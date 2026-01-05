Calendario para este año

Justicia federal: el sistema penal acusatorio se extiende en el país

Luego de sucesivas postergaciones, el gobierno nacional fijó fechas para la entrada en vigencia en Córdoba, Posadas y La Plata. El sistema, que rige en Santa Fe desde mayo del 2024, llegó en diciembre pasado a Formosa, Santiago del Estero, Chaco y Corrientes.