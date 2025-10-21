Inesperado

Renunciaron los abogados de Fabiola Yañez en la disputa judicial con Alberto Fernándezp

Mariana Gallego y Mauricio D’Alessandro dejaron de representar a la ex primera dama en causas por alimentos, régimen de visitas y violencia de género. La ruptura se da en medio de la escalada de tensiones con el expresidente, padre de su hijo Francisco.