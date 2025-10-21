Renunciaron los abogados de Fabiola Yañez en la disputa judicial con Alberto Fernándezp
Mariana Gallego y Mauricio D’Alessandro dejaron de representar a la ex primera dama en causas por alimentos, régimen de visitas y violencia de género. La ruptura se da en medio de la escalada de tensiones con el expresidente, padre de su hijo Francisco.
Fabiola Yañez y Alberto Fernández durante un acto oficial, cuando aún eran pareja.
Este martes, los abogados Mariana Gallego y Mauricio D’Alessandro presentaron su renuncia como defensores de Fabiola Yañez, ex primera dama y expareja del expresidente Alberto Fernández. La decisión fue confirmada por fuentes cercanas al entorno judicial de Yañez, en medio de un complejo entramado de causas civiles y penales.
Los letrados representaban a Yañez en procesos donde se discute la cuota alimentaria y el régimen de visitas de Francisco, el hijo que tuvo con Fernández durante su mandato presidencial.
Causas cruzadas y tensiones acumuladas
Además de los procesos civiles, Gallego y D’Alessandro también formaban parte de la defensa de Yañez en la causa penal impulsada por Fernández, quien denunció presunto impedimento de contacto con el menor.
La renuncia ocurre mientras se intensifican las versiones sobre un desgaste en la relación entre la ex primera dama y sus representantes legales, que ya venían teniendo desacuerdos sobre la estrategia jurídica.
Francisco, el hijo de la expareja presidencial, es el eje de los conflictos legales actuales. Crédito: NA
Posible reconfiguración de la defensa
Si bien aún no trascendieron los nombres de nuevos representantes, desde el entorno de Yañez no descartan que los abogados salientes también se aparten de una tercera causa, vinculada a denuncias por violencia de género, que involucra a su expareja.
Por ahora, no hay declaraciones oficiales de las partes involucradas, pero la salida de los letrados deja a la vista el trasfondo tenso de una disputa que combina lo familiar, lo mediático y lo judicial.
