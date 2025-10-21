Declaraciones inesperadas

Fabiola Yañez habló de Pettinato y Alberto Fernández: “Yo ya sabía lo que pasaba”

La ex primera dama rompió el silencio y se refirió a los rumores sobre la relación entre el expresidente y Tamara Pettinato. Lo dijo en una entrevista televisiva y generó revuelo en el mundo del espectáculo.