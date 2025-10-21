Fabiola Yañez habló de Pettinato y Alberto Fernández: “Yo ya sabía lo que pasaba”
La ex primera dama rompió el silencio y se refirió a los rumores sobre la relación entre el expresidente y Tamara Pettinato. Lo dijo en una entrevista televisiva y generó revuelo en el mundo del espectáculo.
Fabiola Yañez sorprendió con sus declaraciones en un programa de TV.
Fabiola Yañez sorprendió este martes al brindar una declaración que reaviva un viejo rumor sobre su expareja, el expresidente Alberto Fernández. En una entrevista televisiva, la ex primera dama aseguró que ya sabía lo que ocurría entre Fernández y Tamara Pettinato.
“Yo ya sabía lo que pasaba entre él y Pettinato”, dijo sin vueltas durante su participación en el ciclo Lape Club Social. La frase generó un fuerte impacto tanto en el mundo del espectáculo como en los medios políticos.
Tamara Pettinato no se expresó públicamente sobre el tema. Crédito: Blender
Declaraciones con impacto
Yañez, actriz y periodista, habló con serenidad pero con una claridad que no dejó dudas sobre su postura. “Creo que es algo que a la gente le resultó chocante”, agregó en relación con el impacto público que tuvo el vínculo entre su entonces pareja y la mediática.
Si bien evitó profundizar en detalles, la contundencia de sus palabras bastó para encender nuevamente las versiones sobre una supuesta relación entre Pettinato y Fernández, tema que había circulado en el pasado pero nunca había sido confirmado por sus protagonistas.
Alberto Fernández tampoco respondió a los dichos de su expareja. Foto: Reuters
Repercusiones en el ambiente artístico
Tras sus declaraciones, varios programas de espectáculos comenzaron a retomar el tema y a debatir el trasfondo de sus palabras. Por el momento, ni Tamara Pettinato ni Alberto Fernández respondieron públicamente a lo dicho por Yañez.
La entrevista volvió a instalar en agenda un tema que parecía sepultado. Con su frase, Fabiola Yañez dejó en claro que, al menos para ella, no fue una sorpresa, y que el vínculo entre Fernández y Pettinato era un tema conocido puertas adentro.
Dejanos tu comentario
