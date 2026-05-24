En el seno del gobierno y del radicalismo todavía continúan los ecos del encontronazo en pleno recinto entre el presidente del Senado, Felipe Michlig, y la representante de General López, Leticia Di Gregorio pero con el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, en el centro de la escena. Es que el representante de San Cristóbal le reclamaba al ministro por la no continuidad de viviendas en ese departamento.
Gestos en el oficialismo
Michlig y Enrico compartieron acto
Felipe Michlig y Lisandro Enrico volvieron a mostrarse juntos en un acto oficial en Sunchales, en medio de las repercusiones políticas que dejó el cruce en el Senado por la continuidad de viviendas en el departamento San Cristóbal.
Michlig y Enrico estuvieron juntos en la apertura de ofertas para limpiar canales en el centro norte santafesino.
En la semana último, Michlig y Enrico compartieron un acto en la ciudad de Sunchales y el protocolo los ubicó al lado. Fue en la licitación pública para trabajos de limpieza de canales troncales de la zona centro de la provincia que tuvo por escenario la Sociedad Rural sunchalense.
Al momento de hablar, Michlig agradeció al gobernador Maximiliano Pullaro, al ministro Lisandro Enrico y a todo el equipo provincial "por el permanente contacto y el compromiso con estas obras fundamentales para el sector productivo".
Sobre el Autor
#TEMAS: