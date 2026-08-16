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Con la firma de Michlig

El presidente del Senado, a cargo del Ejecutivo, rubricó cuatro decretos durante los últimos dos días y se espera la promulgación de la emergencia hídrica.

Felipe Michlig, presidente del Senado a cargo del Poder Ejecutivo, firmó cuatro decretos durante los últimos dos días.Felipe Michlig, presidente del Senado a cargo del Poder Ejecutivo, firmó cuatro decretos durante los últimos dos días.
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En los dos días, a Felipe Michlig, presidente del Senado a cargo del Poder Ejecutivo, le tocó estampar su firma en cuatro decretos dictados por el Poder Ejecutivo. Tres de ellos tuvieron que ver con personal del Estado en distintas situaciones y que cambiaron de ámbito o bien que interpusieron acciones de amparo.

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El cuarto fue una modificación presupuestaria para la Cámara de Diputados y que aplicará los recursos a cumplir con la nueva política salarial.

En la semana, se sancionó una sola ley, la de emergencia hídrica, pero todavía no fue promulgada por el Ejecutivo y seguramente lo hará el gobernador Pullaro el próximo martes.

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