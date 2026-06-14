El senador por San Cristóbal, Felipe Michlig, en más de una ocasión tuvo que rectificar a los protocolos que quieren presentarlo con algún título profesional además de como presidente pro témpore del Senado.
Historias de la política santafesina
Doctor, no; verdulero
El presidente pro témpore del Senado suele corregir a quienes lo presentan como doctor. Días atrás, volvió a recordar con orgullo sus raíces familiares y su historia en Ambrosetti.
Felipe Michlig suele aclarar que no tiene títulos profesionales y reivindica sus orígenes en Ambrosetti.
Más de una vez el legislador corrige a visitantes o quienes le dan la mano y lo tratan de doctor. Días atrás cuando en los salones de la presidencia del Senado recibió a representantes del Consejo de la Magistratura de provincia de Buenos Aires, uno de ellos lo trató de doctor, y el senador le dijo que no tiene títulos y que es hijo del verdulero de su pueblo, Ambrosetti.
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