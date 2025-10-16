La comisión investigadora de fentanilo se reunirá el 3 de noviembre en Rosario
El encuentro fue pedido por familiares de las víctimas. El grupo está integrado por diputadas y diputados nacionales de distintas fuerzas políticas. El informe final estará el 9 de diciembre e incluirá propuestas y proyectos de ley, incluido el fortalecimiento de la Anmat.
Las muertes vinculadas al fentanilo contaminado alcanzan las 124, según el último informe judicial. Foto: Archivo.
La Comisión investigadora de fentanilo contaminado se constituirá el 3 de noviembre en la ciudad de Rosario. El encuentro, que será presidido por la titular de la comisión, Mónica Fein, fue pedido por los propios familiares de las víctimas de esta verdadera tragedia sanitaria que registra, hasta el momento, 124 muertes.
La comisión fue creada por unanimidad por la Cámara baja y tiene representación de todas las fuerzas políticas. Hasta el momento ya se desarrollaron varias reuniones que contaron con el testimonio de familiares y aportes técnicos. El objetivo es llegar al 9 de diciembre con un informe final que incluirá propuestas y recomendaciones.
Mónica Fein, diputada nacional y presidenta de la Comisión investigadora de fentanilo contaminado. Foto: Archivo.
Así lo explicó la diputada Mónica Fein en diálogo con El Litoral, apenas unas horas antes de la movilización que familiares de víctimas convocaron para este jueves a la tarde frente al icónico Monumento a la Bandera.
- Como presidenta de la comisión investigadora, ¿qué balance hacés de las exposiciones que se hicieron hasta ahora?
- Uno de los ejes importantes de la comisión de investigación fue escuchar a las familias, que también son víctimas de esta tragedia sanitaria y participaron en las dos primeras reuniones. Comenzamos después con equipos técnicos como el Hospital Italiano de La Plata, la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME) y expertos en distintas materias. Además, el martes pasado nos llegó la respuesta de Anmat sobre una gran cantidad de preguntas que hicimos en cuanto al funcionamiento del organismo.
Lo que nos queda ahora es reunirnos con algunos invitados más la semana que viene (las reuniones son los martes), terminar de analizar las normativas vigentes y las acciones que el Congreso plantearía para evitar estas tragedias a futuro, además de definir responsabilidades administrativas o políticas. Ya nos reunimos con el juez (Ernesto) Kreplaky hay un gran avance en el tema judicial.
El juez federal Ernesto Kreplak, a cargo de la investigación sobre las muertes por fentanilo contaminado. Foto: Archivo.
Además, tenemos borradores de propuestas que van a terminar, el 9 de diciembre, en un informe. En lo posible queremos que sean propuestas concretas de cambios que se tienen que hacer y requerimientos de funciones específicas que, como quedó demostrado, hay que modificar.
- ¿Esas propuestas serían proyectos de ley para modificar lo existente y establecer nuevas normas?
- Si, algunas que aparecen claramente como el caso de la Anmat que se creó por decreto (en 1992) después de una intoxicación por propóleo (que dejó un saldo de 25 muertes) y no tiene una ley de constitución. Una de las propuestas es consolidar una Anmat por ley y que se configure como órgano regulador, tomando la experiencia de la norma que la creó pero apuntando a los mecanismo de inspección, los tiempos y otras las características.
Normalmente, el recupero de un producto algo deficitario lo hacen los laboratorios: si una droga está en déficit, se pide que el laboratorio la retire del mercado, como se hace, por ejemplo, con un alimento señalado por la Anmat. En este caso, como el laboratorio fue clausurado, ese proceso de retiro no estuvo a cargo de nadie, lo hizo el juez. Entonces, es un tema a analizar quién, en un proceso como este, es responsable de garantizar que ante un alerta se actúe de manera más rápida. También hay debates sobre el control, el fortalecimiento de Anmat y la trazabilidad de los medicamentos hasta los pacientes en medicamentos de estas características.
- ¿Ya comenzaron a analizar las respuestas de Anmat?
- Todos las estamos leyendo. Lo digo positivamente, pero Anmat contestó todas las preguntas; en algunas vamos a tener que pedir ampliación porque se respondió que ya se había informado al juez.
- ¿Qué va a pasar el 3 de noviembre en Rosario?
- Cuando comenzamos a escuchar los testimonios de familiares de las víctimas, dos personas de Rosario fueron a la comisión y presentaron una carta firmada por más de diez familias que pidieron que se hiciera una reunión en esta ciudad. Ante ese pedido, la comisión decidió hacerla el 3 de noviembre, fundamentalmente, para escuchar a familiares de víctimas de Rosario, de Santa Fe y de los lugares de donde quieran venir.
La ciudad de Rosario será sede de la reunión de comisión sobre fentanilo. Familiares de víctimas reclaman este jueves frente al Monumento a la Bandera. Foto: Archivo.
- En la comisión, ¿citaron a algún integrante del Poder Ejecutivo a la comisión?
- Aún no los citamos. Decidimos hacer, primero, las preguntas; además de la Anmat, a todas las provincias. Vamos a citar a ese organismo y al Ministerio de Salud, pero no es que no vinieron, sino que todavía no los citamos. El ministro Mario Lugones fue citado varias veces por la comisión de Salud de la que formo parte y nunca vino. Estaba citado para este miércoles (por el tema discapacidad) y avisó que no iba a ir.
- ¿Cómo se va a presentar el informe final del 9 de diciembre?
- Va a ser público, es una comisión investigadora creada por unanimidad y estamos trabajando todos los bloques en el mismo sentido. Fuimos ocho diputadas y diputados a entrevistarnos con el juez Kreplak para que estuvieran todas las representaciones. Hay una actitud de mucho trabajo en equipo para responder a esta situación dramática, a esta tragedia o “masacre” sanitaria, como dijeron algunos familiares.
Es un trabajo con una actitud responsable, pública y transparente. Nos parece que es un tema donde hay que salir de las pertenencias partidarias y comprender el dramatismo: el juez habla de 124 muertes relacionadas con fentanilo y sigue investigando. Así que es un tema de un impacto sanitario sin antecedentes.
- Volviendo al principio, ¿qué te resulta importante de esta comisión?
- Es importante que algo tan terrible, de resultados tan devastadores en la salud, haya encontrado que la política pueda trabajarlo en conjunto y con seriedad. En segundo lugar, fueron las familias las que insistieron, más allá de la comisión investigadora y el seguimiento del juez, los principales actores para que esto se trate de manera seria y responsable. El juez tiene una muy buena resolución y sigue investigando. Hay un buen avance judicial, un buen trabajo legislativo de todos los bloques, y actores claves como han sido los familiares que movieron todo este proceso.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.