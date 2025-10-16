Presidida por Mónica Fein

La comisión investigadora de fentanilo se reunirá el 3 de noviembre en Rosario

El encuentro fue pedido por familiares de las víctimas. El grupo está integrado por diputadas y diputados nacionales de distintas fuerzas políticas. El informe final estará el 9 de diciembre e incluirá propuestas y proyectos de ley, incluido el fortalecimiento de la Anmat.