Advertencia

La OMS emitió una alerta por el fentanilo contaminado en Argentina

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió sobre al menos seis lotes del fentanilo HLB contaminados con bacterias resistentes, lo que llevó a su retiro urgente del mercado tras causar infecciones mortales. La ANMAT ordenó la suspensión y prohibición de su uso, mientras avanza la investigación judicial y sanitaria.