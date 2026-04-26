Una docena de dirigentes santafesinos participaron el último lunes de la nueva edición de la Cena Anual de CIPPEC que propuso como lema "Crecer o crecer". El anfitrión fue el rosarino Luciano Laspina, nuevo director ejecutivo del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, organismo que tuvo siempre convenios activos con los gobiernos santafesinos.
Santafesinos en Cippec
Legisladores y dirigentes de la provincia dijeron presente en la tradicional cena anual de CIPPEC, ahora encabezada por el rosarino Luciano Laspina.
Ministros del gobierno nacional, gobernadores, legisladores, embajadores, empresarios se dieron cita en este encuentro clásico. En una de las mesas, la diputada santafesina Gisela Scaglia compartió la cena con el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas; directivos de Techint y el diputado libertario Sebastián Pareja. En otras mesas fueron ubicados los también diputados santafesinos Germán Martínez (PJ) y Pablo Farías (PS).
Otra santafesina presente fue la senadora Carolina Losada quien llegó con su pareja, Luis Naidenoff, actual auditor general de la Nación.
Laspina, el nuevo director de Cippec, fue diez años diputado nacional por Santa Fe, representando al Pro, más allá de su larga residencia en CABA. Como buen rosarino, es futbolero y simpatizante de Newells.