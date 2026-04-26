El Foro Republicano Irupé y Encuentro Republicano Federal llevó adelante la primera charla abierta con el título "Mujeres de Malvinas: Memoria y Servicio", con la participación de la VGM Alicia Mabel Reynoso, ex Alférez de la Fuerza Aérea Argentina, jornada moderada por Betina Florito.
Reacomodamientos
Reconocimiento a Enrico
El ministro recibió una distinción en una jornada sobre Malvinas, en una tarde atravesada además por su salida formal del Senado provincial.
Mimos a Enrico en la jornada en que había renunciado al Senado.
En el auditorio levantado en dependencias de la Universidad Siglo XXI estuvieron presentes, entre otros, Lisandro Enrico, Sergio Basile, Gisela Riuli así como el jefe de Policía de la provincia, Luis Maldonado.
Al final de la charla, los organizadores entregaron una plaqueta de reconocimiento al ministro Enrico, justo en la tarde en que había presentado su renuncia como senador por General López, cargo en el que estaba con licencia desde diciembre de 2023.
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