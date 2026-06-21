La decisión de las autoridades legislativas de volver a que la Plaza Italia sea un paseo público y deje de ser una playa de estacionamiento motivó una serie de reuniones en la presidencia del Senado con la participación de autoridades municipales, colegios de Arquitectos e incluso las facultades de la materia en la ciudad.
Forza Italia
La recuperación de Plaza Italia abrió una ronda de consultas con entidades italianas, que recibieron garantías sobre la identidad histórica del espacio.
Pero también el senador Felipe Michlig se ocupó de hablar con las distintas entidades de la colectividad italiana una de las mayores de la ciudad o con mayor número de entidades representativas a las que ratificó que la plaza mantendrá el nombre y reveló que le había anticipado la decisión de avanzar con la remodelación de ese espacio al propio embajador de Italia, Fabrizio Nicoletti cuando visitó la Legislatura.
Para dar cuenta de la convocatoria, la oficina de prensa del Senado dio cuenta de los participantes por parte de las entidades italianas. Emanuel Fernández Druetta (Asociación Centro Piemonte), Bruno Comini (Asociación Lombarda), Julián Ovando Salemi (Círculo Siciliano de Santa Fe), Daniel Tavella (Asociación Roma), Lorena Lucía Nittoli (Asociación Figli di Lioni), Fabián Forte (Museo del ex Hospital Italiano), María Silvana Bruschi (Asociación Emilia Romagna de Santa Fe), José Figura (Asociación Familia Siciliana de Santa Fe), Severo Consiglio (Asociación Fratelli Calabresi all'Estero de Santa Fe), Daniel Ángel Gon (Centro Friulano de Santa Fe), María Ester Valli (Cavaliere), María Teresa Tentori (Círculo Véneto), Reynaldo Ferazzoli (Centro Laziale) y José Savignano (Unione e Benevolenza Dante Alighieri).