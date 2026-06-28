Edgardo Porfiri fue piloto de categorías zonales y nacionales del automovilismo y hoy es diputado provincial e integra junto a Omar Paredes el bloque Unidad por Santa Fe.
De la mano del piloto
Un diputado con pasado en el automovilismo acompañó a Pullaro en los boxes del TC y protagonizó un recorrido con cruces políticos.
El oriundo de Bigand, junto a Paredes, llegó a la Cámara en la lista que encabezó Amalia Granata y se fueron del espacio al momento de votarse el proyecto de ley que declaró la necesidad de la reforma de la Constitución de la provincia.
Ambos legisladores han sumado su voto a varios proyectos de Unidos en la Cámara de Diputados más allá de estar en un espacio opositor.
El domingo pasado, en la carrera del TC en Rafaela, Porfiri -conocedor de boxes automovilísticos- acompañó al gobernador Maximiliano Pullaro y al intendente de Rafaela, Leonardo Viotti, en el recorrido en esa zona en la previa a la concurrida carrera de la categoría más popular de la Argentina. Eso sí, en los boxes se encontraron con el ministro del Interior, Diego Santilli, quien asistió a acompañar a su hijo Nicanor, piloto y quien estuvo presente en la fiesta rafaelina.