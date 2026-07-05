El diputado socialista Joaquín Blanco, además de un apasionado por la política, lo es del fútbol donde su simpatía por Rosario Central nunca la ocultó.
Blanco, rapado
El diputado socialista sorprendió con un nuevo look y explicó que fue consecuencia de una apuesta futbolera vinculada al Mundial.
Tampoco oculta su seguimiento por el Mundial de fútbol y festejó el gol del delantero colombiano Jaminton Campaz en el triunfo ante Uzbekistán en México. Allí marcó que el gol de Campaz fue el primero de un jugador del plantel de Central en un Mundial.
En la última sesión apareció con el cabello rapado y ante la pregunta de sus pares por el cambio de corte, dijo que fue por el triunfo de la selección de Paraguay ante Alemania. Señaló que fue en rueda de amigos donde lanzó el desafío que parecía osado y que debió cumplir cuando la selección que dirige el rafaelino Alfaro pasó de ronda y Alemania se volvió a su país.