Entre los invitados al acto de inauguración del anexo de Tribunales estuvo el hermano del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Julio César Gutiérrez quien desde hacía años no frecuentaba actos oficiales en la provincia. Se lo vio sentado junto al ex presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, Miguel Piedecasas.
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La inauguración del anexo de Tribunales dejó un reencuentro con figuras de la política santafesina alejadas desde hace años de la actividad pública.
La Corte Suprema inauguró el nuevo edificio de los Tribunales de Santa Fe este martes
Julio Gutiérrez fue una de las espadas legislativas de Carlos Reutemann con quien llegó a la función pública en 1991, ocupando bancas legislativas tanto en Diputados como en Senado y luego fue diputado nacional por Santa Fe. El último cargo público fue como director del Banco Nación para luego regresar a Santa Fe donde es común verlo en el sur de la ciudad pero sin participación política.
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