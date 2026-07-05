En la última sesión previa al receso de invierno de la Legislatura santafesina se escuchó el término. Se dice en la jerga de las redacciones periodísticas que hay una "no noticia" cuando la noticia es que un hecho esperado finalmente no sucede. Y claro, eso también es parte de la información.
"No noticias"
La última sesión antes del receso dejó más proyectos demorados que aprobados y volvió a poner el foco en las dificultades para alcanzar acuerdos políticos.
El jueves 2 de julio abundó en ellas porque un acuerdo entre cámaras y bloques mayoritarios no se concretó. Se había acordado aprobar leyes que interesan más a uno y otro cuerpo, y que se han postergado a lo largo de la primera mitad del año. No debe olvidarse que tras la sanción de la Reforma de 2025 en Santa Fe el período ordinario de sesiones se inicia el 15 de febrero, que este año cayó domingo.
Las lecturas más ingenuas frente a las leyes que todavía no se aprobaron solo atienden a una supuesta productividad que deberían alcanzar las cámaras. En realidad, se trata de un asunto más serio: la falta o la ruptura de acuerdos políticos sobre asuntos puntuales en el oficialismo, que van a requerir más discusiones.
Pero la lista de no noticias tiene dos referencias fuertes: la no sanción de la ley con el procedimiento del fuero Contencioso Administrativo en Diputados, que fue postergada casi en forma simultánea con la prohibición de la actividad de los cuidacoches o trapitos en el Senado.
El primer asunto incomoda a la municipalidad de Rosario y el segundo a la provincia. Preocupan al intendente Pablo Javkin los efectos de ese proyecto por la litigiosidad en el sur y a la Casa Gris que se distraigan recursos policiales en una persecución incluso penal de quienes piden dinero bajo al decir "le cuido el auto" en lugar de ocuparse de temas más serios para la seguridad. (Si en lugar de pedido es exigencia o apriete, para eso ya existen leyes).