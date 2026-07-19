Néstor Oroño, reconocido abogado penalista santafesino, docente universitario, autor de varios libros en materia de derecho penal, fue invitado para integrar el Consejo Consultivo del Círculo de Estudios de Derecho Penal de la Universidad Nacional de Ucayali en Perú.
Jurista santafesino reconocido
Néstor Oroño fue convocado por una universidad peruana para integrar un consejo consultivo y participar de un congreso internacional sobre corrupción.
En la nota de invitación firmada por la presidenta del Círculo, Clauly Oyola Guevara se señala "la destacada trayectoria académica, profesional y por sus valiosos aportes al Derecho Penal académico y procesal, en vuestra ciudad Santa Fe, Argentina y en el Perú con vuestras conferencias siempre dispuesto a brindar sus conocimientos a nuestras Casas de estudios".
Agrega que "vuestra persona es un importante referente para la formación de las nuevas generaciones de juristas. Destaca que su incorporación constituirá "una valiosa fuente de inspiración para nuestros estudiantes, quienes tendrán el privilegio de contar con el ejemplo y la orientación de un jurista de su reconocido prestigio".
Para coronar su designación, en agosto, Oroño fue invitado a participar de un congreso donde expondrá sobre la obligación de los estados de perseguir y recuperar los bienes en casos de corrupción publica.