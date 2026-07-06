La Fiscalía de Paraguay solicitó una condena de dos años y dos meses de prisión para el ex senador nacional por Entre Ríos Edgardo Kueider y su ex secretaria, Iara Guinsel Costa, en el marco del juicio que ambos enfrentan por tentativa de contrabando.
La Fiscalía paraguaya pidió más de dos años de cárcel para el ex senador Edgardo Kueider
El Ministerio Público solicitó una condena de dos años y dos meses por tentativa de contrabando. La misma pena fue requerida para su ex secretaria, Iara Guinsel Costa, en el juicio que se desarrolla en Asunción.
El pedido fue presentado por el fiscal Ysrael Villalba ante el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos de Asunción. La acusación sostiene que ambos intentaron ingresar dinero en efectivo sin la declaración aduanera correspondiente.
El pedido de la Fiscalía
El delito de tentativa de contrabando prevé una pena inferior a la del contrabando consumado. Por ese motivo, la Fiscalía redujo la solicitud de condena a dos años y dos meses, cuando el máximo previsto para el delito consumado alcanza los cinco años.
La defensa de Kueider y de Guinsel Costa pidió la absolución. Los abogados sostienen que el transporte de dinero en efectivo no constituye el objeto material del delito de contrabando y el ex legislador reiteró ante el tribunal que es inocente.
El caso que originó la investigación
La causa se remonta a diciembre de 2024, cuando Kueider y su secretaria fueron interceptados en el Puente Internacional de la Amistad mientras intentaban ingresar a Ciudad del Este con 211.000 dólares, 646.000 pesos argentinos y 3,9 millones de guaraníes sin declarar.
Desde entonces, ambos permanecen con prisión domiciliaria en Asunción. En caso de una eventual condena, el tiempo que ya cumplieron bajo esa modalidad será computado a su favor.
También enfrenta una causa en Argentina
Además del proceso por contrabando, la Justicia paraguaya investiga la compra presuntamente irregular de seis departamentos y seis cocheras en Asunción, bienes que ya fueron embargados durante la investigación.
En paralelo, Kueider es investigado en Argentina por presunto lavado de dinero en una causa que tramita la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. La Justicia paraguaya aceptó el pedido de extradición, aunque su traslado solo podrá concretarse una vez que concluyan los procesos judiciales en ese país.
Asimismo, la Cámara Federal de San Martín rechazó un pedido de eximición de prisión, por lo que el ex senador quedará detenido si regresa al territorio argentino.