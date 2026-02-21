Fuerte retroceso de la violencia: Pullaro destaca que es la baja de homicidios más contundente desde que hay registros

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, destacó este sábado que “estamos haciendo en la Provincia de Santa Fe algo que nadie esperaba: un derrumbe del delito a niveles históricos desde que hay registros”. Y aseguró que “es producto de no darle un milímetro de ventaja a la delincuencia, que es algo que vamos a seguir haciendo todos los días”.
Mirá también¿Qué mensaje dejó Pullaro al sector productivo santafesino?
Las declaraciones del mandatario provincial tuvieron lugar en el marco de la reunión de análisis criminal, que se realiza cada sábado, y que encabezó junto al ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni y el jefe de Policía provincial, Luis Maldonado; y equipos técnicos de la cartera. El encuentro permite evaluar la evolución de los principales indicadores de violencia en las ciudades más pobladas y ajusta estrategias operativas.
A casi dos meses del inicio de 2026, los homicidios se mantienen en niveles mínimos históricos. Al 21 de febrero de 2023 se registraban 73 asesinatos en toda la provincia; este año se contabilizan 15, un dato inédito desde que existen estadísticas sistemáticas. La tendencia se consolidó en enero, cuando se reportaron 12 homicidios en toda la provincia, la cifra mensual más baja de los últimos 25 años.
“Se formó un grupo de trabajo muy homogéneo entre los policías en calle y los analistas. Estamos avanzando en una forma moderna de gestionar la prevención del delito”, señaló por su parte Virginia Coudannes, secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad. “La incorporación de tecnología, la revisión constante de la situación en la calle y toda la información que eso nos brinda permiten dar a los jefes herramientas para tomar mejores decisiones al distribuir el patrullaje y las capas de refuerzo en los barrios. En eso es fundamental la participación de la ciudadanía mediante el llamado al 911”, agregó.
Mirá tambiénReunión “futbolera” en Casa Gris: Pullaro se encontró con dirigentes de Colón y Unión
Si se observan las dos principales ciudades de la provincia, Rosario y Santa Fe capital, los datos muestran una mejora sostenida. En la capital provincial no se registran homicidios durante febrero; en años anteriores, el número de muertes en igual período llegaba hasta ocho.
Números a la baja
Más allá del indicador más extremo de violencia, otros parámetros evidencian la evolución positiva del plan de seguridad. Los heridos por hechos violentos descendieron un 33 % durante febrero, mientras que los delitos predatorios -robos y hurtos- se redujeron en más de un 30 %.
“Detrás de estos resultados hay un trabajo constante que no se limita a los procedimientos en la calle. Incluye inversión en móviles, chalecos, armas, uniformes, estaciones policiales y cárceles, además del trabajo de investigación e inteligencia junto al Ministerio Público de la Acusación. Todo comenzó el 10 de diciembre de 2023 -cuando hay que recordar que recibimos el gobierno con apenas 10 móviles en la ciudad-, y se consolidó en estos dos años de gestión, con la incorporación de un gran número de unidades cero kilómetro y equipamiento”, concluyó Coudannes.
Los indicadores de homicidios, heridos, delitos predatorios, respuesta operativa, secuestro de vehículos y armas, investigaciones criminales e identificaciones en vía pública se monitorean en 13 ciudades estratégicas. En las 19 unidades regionales se despliegan programas específicos de patrullaje, prevención e investigación adaptados a las características del delito en cada zona.