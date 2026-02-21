Estadísticas positivas

Fuerte retroceso de la violencia: Pullaro destaca que es la baja de homicidios más contundente desde que hay registros

A una semana de finalizar el mes, los indicadores consolidan el fuerte freno de la violencia. La ciudad de Santa Fe no registra homicidios en febrero, cuando en años anteriores se contaban hasta 8. En paralelo, los heridos por hechos violentos caen un 33 % y los delitos predatorios más de un 30 %, en el marco del plan integral de seguridad provincial. “Estamos logrando en la Provincia de Santa Fe algo que nadie esperaba: un derrumbe del delito a niveles históricos”, destacó el mandatario provincial.