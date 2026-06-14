Funes por dos

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La inauguración del nuevo Samco de Funes mostró en distintos momentos a Omar Perotti y Maximiliano Pullaro. El intendente Roly Santacroce compartió actividades con ambos dirigentes

El nuevo efector sanitario fue iniciado durante la gestión de Perotti y finalizado por PullaroEl nuevo efector sanitario fue iniciado durante la gestión de Perotti y finalizado por Pullaro
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Esta semana, la ciudad de Funes tuvo el acontecimiento importante como fue la inauguración del nuevo Samco, orgullo para toda esa zona del gran Rosario, obra que pusiera en marcha el ex gobernador Omar Perotti y culminara en la actual gestión.

Parece que el intendente del intendente “Roly” Santacroce de que tanto Perotti como Pullaro compartan el acto no prosperaron especialmente después de que la vocera Virginia Coudannes apuntara varias veces contra decisiones del rafaelino.

Así, Perotti pasó por la mañana por Funes, recorrió las instalaciones con Santacroce, posteó datos de la visita y de sus políticas sanitarias, mientras que el corte de cintas se hizo por la tarde con Pullaro y parte del gabinete.

Tras el corte de cintas, el intendente de Funes empezó a preparar las valijas para su anunciado viaje al Mundial de fútbol.

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