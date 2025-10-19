La copa de dos senadores

Alcides Calvo y Felipe Michlig impulsaron una inédita copa bidepartamental entre Castellanos y San Cristóbal. Brown de San Vicente se llevó el oro.
Alcides Calvo y Felipe Michlig. Créditos: Manuel Fabatía-Guillermo Di Salvatore
Domingo 19.10.2025
11:15
/
El interior de la provincia tiene interesantes competencias deportivas especialmente en fútbol, básquetbol y en muchas zonas, pasión por los fierros. Los departamentos Castellanos y San Cristóbal son dos de los que mayor cantidad de pueblos tienen y en ambos las competencias futbolísticas son clásicas.
A los torneos habituales de las ligas, en los últimos años los senadores de esos departamentos, Alcides Calvo (Castellanos-PJ) y Felipe Michlig (San Cristóbal-UCR) agregaron copas en cada zona. Pero este año añadieron la copa departamental con los finalistas de ambas copas.
La primera edición de esta contienda bidepartamental concluyó el pasado miércoles en Colonia Aldao con las finales de plata y de oro de ambas competencias.
Hubo empate, en términos generales aunque Brown de San Vicente fue el primer ganador de la copa de Oro y Juniors de Suardi de la de Plata. Por supuesto, ambos senadores estuvieron en la noche y participaron de la entrega de los trofeos y prometieron la continuidad en los próximos años.
En lo deportivo, Brown de San Vicente se coronó Campeón de Oro al derrotar a Sportivo Suardi por 1 a 0 con gol de Jaime, en un encuentro que tuvo dos penales atajados por el arquero de Sportivo, Matías Gareis.
En el primer partido de la jornada, Juniors de Suardi se consagró Campeón de la Copa de Plata al vencer en definición desde el punto del penal al Club Deportivo Aldao, 5 a 4, tras empatar 0 a 0 en los 90 reglamentarios.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.