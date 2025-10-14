Se disputa este miércoles 15 en Aldao

Una copa Bi Departamental que hace historia: San Cristóbal-Castellanos

La impulsan los senadores departamentales Felipe Michlig y Alcides Calvo. Serán cuatro clubes y dos finales: Copa de Oro y Copa de Plata. Con distintos colores políticos, la pelota de fútbol gambetea la grieta en la provincia de Santa Fe.