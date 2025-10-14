Una copa Bi Departamental que hace historia: San Cristóbal-Castellanos
La impulsan los senadores departamentales Felipe Michlig y Alcides Calvo. Serán cuatro clubes y dos finales: Copa de Oro y Copa de Plata. Con distintos colores políticos, la pelota de fútbol gambetea la grieta en la provincia de Santa Fe.
Con una presencia multitudinaria y colorida, se lanzó oficialmente este lunes a la tardecita, en el Salón Auditorio del Parra Hotel de Rafaela, la inédita e histórica Primera Edición de la Copa Bi Departamental de Fútbol Masculino, que reúne a los campeones de Primera División de los departamentos Castellanos y San Cristóbal: estarán en juego las Copas de Oro y Plata.
Los senadores departamentales Felipe Michlig (San Cristóbal) y Alcides Calvo (Castellanos), impulsores de esta idea; el diputado provincial Marcelo González; el presidente de la Liga Rafaelina de Fútbol y vicepresidente de la Federación Santafesina de Fútbol, Fabián Zbrun; el presidente comunal de Aldao Hugo Michelini y el intendente de Suardi, Hugo Boscarol encabezaron el lanzamiento.
Hubo una masiva respuesta de clubes, jugadores, dirigentes y medios de comunicación de los dos departamentos mencionados.
Este miércoles 15 de octubre, en la conmocionada localidad de Aldao, se disputará la Primera Edición de la Copa Bi Departamental Castellanos–San Cristóbal de Primera División Masculina.
La programación confirmada es la siguiente:
1) Final Copa de Plata: a las 20.15, Deportivo Aldao y Juniors de Suardi
2) Final Copa de Oro: a las 22.15 entre Brown de San Vicente (Liga Rafaelina) y Sportivo Suardi
Cada uno de los oradores fue dejando sus sensaciones de un lanzamiento que hace historia, con esta Una copa Bi Departamental que hace historia: San Cristóbal-Castellanos.
Se presentó la copa Bi Departamental.
Fabián Zbrun, presidente de la Liga Rafaelina de Fútbol y vice de la Federación Santafesina de Fútbol que preside Carlos Lanzaro: “Es un nuevo desafío, como en su momento lo fue la Copa Departamento Castellanos. Conversamos con el senador Felipe Michlig y coincidimos en realizar la Copa San Cristóbal. Gracias a la buena relación entre ambos senadores, hoy podemos concretar esta Copa Bi-Departamental. Esta primera edición está pensada para los clubes de Primera, pero en el futuro puede incluir a las divisiones menores”.
Alcides Calvo, senador del departamento Castellanos: “Es un hecho histórico e importante para todas las localidades de ambos departamentos. El deporte es una herramienta de encuentro y una política de Estado. Invitamos a toda la comunidad a sumarse este miércoles en Aldao, donde se jugarán partidos clave por las Copas de Oro y Plata”.
Felipe Michlig, senador departamental de San Cristóbal: “Agradezco a Alcides Calvo por acompañarnos en la organización de la Copa San Cristóbal. Tomamos como referencia la experiencia positiva de la Copa Castellanos. Esta competencia es una gran manifestación deportiva. Además, conseguimos que Sportivo Suardi participe el próximo año de la novena edición de la Copa Santa Fe Masculina, gracias al apoyo de la Federación Santafesina, la Liga de San Francisco, y del Gobierno Provincial encabezado por Maximiliano Pullaro y Gisela Scaglia”.
Marcelo González, diputado provincial: “No hay mejor lugar para los chicos que los clubes, el deporte, la familia, la escuela. La idea es acompañar siempre, a cada institución y a cada deportista. Esta Copa, entre los dos departamentos, es un ejemplo para toda la provincia”.
Hugo Michelini, presidente comunal de Colonia Aldao: “Estamos realmente muy contentos y agradecidos con los senadores que impulsaron esta propuesta. Para una localidad de 2.500 habitantes, tener participación en una copa interdepartamental es algo muy satisfactorio. Esperamos que todo se desarrolle en orden y que podamos disfrutarlo como se merece”.
