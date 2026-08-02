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El primer milagro de Real

Galassi abrió la lista de oradores en el recuerdo de Real. A sus lados, Bonfatti y Bermúdez, otro de los que recordó al dirigente demoprogresista.Galassi abrió la lista de oradores en el recuerdo de Real. A sus lados, Bonfatti y Bermúdez, otro de los que recordó al dirigente demoprogresista.
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En la Cámara de Diputados impactó de manera muy especial la repentina muerte del dirigente demoprogresista Gabriel Real quien fue en cuatro períodos integrante del cuerpo y previamente asesor del bloque partidario. La presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García, lo llamaba el "diputado 51" debido a que acudía como secretario de Asuntos Legislativos permanentemente al cuerpo y caminaba entre las bancas.

El último jueves, la Cámara le tributó un reconocimiento donde hablaron, entre otros, Rubén Galassi (PS) y Ariel Bermúdez (Creo). Ambos se emocionaron al hacer el recuerdo del dirigente sureño. Fue tras pasar un momento de sollozo cuando Bermúdez dijo que ya Real hizo el primer milagro, "que Galassi y yo lloremos".

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