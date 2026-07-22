La política santafesina fue sorprendida en la madrugada con el deceso de Gabriel Real, a los 67 años, en el aeropuerto de Nueva York, donde esperaba el vuelo para regresar a la Argentina después de compartir con la familia y amigos de Firmat parte del Mundial de fútbol.
La política santafesina despide a Gabriel Real
El titular del PDP murió a los 67 años. Fue legislador provincial y era secretario de Asuntos Legislativos. "Una persona que le dedicó la vida entera a trabajar por la democracia, el respeto a la Constitución y el diálogo entre los santafesinos", marcó Pullaro.
"Lamento profundamente el fallecimiento de Gabriel Real, una persona que le dedicó la vida entera a trabajar por la democracia, el respeto a la Constitución y el diálogo entre los santafesinos. Un fuerte abrazo a su familia, sus seres queridos y a todo el Partido Demócrata Progresista", escribió el gobernador Maximiliano Pullaro en X acompañado de una foto de ambos en una reunión previa al viaje a Estados Unidos.
Real ocupaba el cargo de secretario de Asuntos Legislativos desde el inicio de la gestión de Pullaro. Era secretario general del Partido Demócrata Progresista de Santa Fe. Antes había sido diputado provincial en tres ocasiones. Para el próximo sábado estaba anunciado un plenario del PDP donde Real iba a asumir un nuevo mandato como secretario general acompañado en esta ocasión por César Rey Leyes como secretario de Actas y Sabrina Brachetta como tesorera.
Hombre de la política, de diálogo con los distintos actores de la vida política santafesina, siempre fiel a los principios de su partido al que supo conducir en las últimas décadas.
Nacido y vecino de Firmat, en el dpto General López, vino a Santa Fe a estudiar derecho en la Universidad Católica de Santa Fe y con el regreso de la vida democrática lo encontró en la juventud del PDP, fuerza donde su padre había sido dirigente y legislador.
Durante varios años fue secretario del bloque de diputados provinciales que tuvo como expresiones políticas a Carlos Favario y Carlos Caballero Martín. Llegó a la banca de diputado en 2007 con el triunfo del Frente Progresista con la fórmula Hermes Binner - Griselda Tessio.
Desde la banca y siguiendo la bandera partidario insistió con proyectos como libre acceso a la información pública y con proyectos propios para cambiar leyes para bajar la edad para ser concejal o autoridad comunal. El primer tema se terminó plasmando en la llamada Ley de Gobernanza de Datos y los dos segundos en la nueva Constitución. Fue además coautor de la ley que implementó la ley de Juicios por Jurado.
Desde Unidos para Cambiar Santa Fe señalaron que "la política santafesina pierde a un dirigente que hizo del compromiso, la coherencia y el respeto por las instituciones una forma de ejercer la vida pública. Con una larga trayectoria dentro del Partido Demócrata Progresista, supo representar esa tradición dentro de la coalición y ponerla al servicio de un proyecto compartido".
Marcó la coalición oficialista que desde la Secretaría de Asuntos Legislativos, Real "trabajó todos los días con la certeza de que el bienestar de la sociedad debía estar por encima de cualquier otra cosa, y con esa convicción tendió puentes entre quienes decidimos gobernar juntos, ayudando a que ese acuerdo se tradujera en objetivos cumplidos y en las leyes que la gente necesitaba".
Para Unidos, la partida es una pérdida doble. "Sentimental, porque quienes integramos este espacio tuvimos en Gabriel a un hombre de profundas convicciones democráticas, generoso en el trabajo cotidiano. Y política, porque se va alguien que conocía, mejor que casi nadie, los engranajes que hacen funcionar a Unidos, y que ponía esa experiencia al servicio de todos, no solo del PDP."
Uno de los primeros en despedirlo fue el titular del radicalismo, Felipe Michlig y luego varios ministros, entre ellos Fabián Bastia, titular de Gobierno que tenía bajo su órbita a la secretaria de Asuntos Legislativos. También lo hicieron Lisandro Enrico y Silvia Ciancio, ambos del dpto General López como Real.
Parte de la familia emprendió el regreso a Firmat y su hija y yerno se quedaron a cargo de los trámites para traer el cuerpo a su ciudad donde serán velados los restos en fecha a determinar.