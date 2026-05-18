La diputada provincial de Santa Fe, Sofía Galnares, participó en Venado Tuerto de una reunión de trabajo junto al Colegio de Abogados de la III Circunscripción Judicial y agrupaciones mascoteras. Allí analizaron dos proyectos de ley impulsados por el bloque radical y de autoría del diputado Martín Rosúa, que actualmente se debaten en la Legislatura santafesina para fortalecer el marco legal de protección y bienestar animal en toda la provincia.
Galnares respalda leyes para endurecer sanciones por maltrato animal
Del encuentro participaron el presidente la entidad que nuclea a los abogados, Ignacio Sola; el tesorero, Fernando Corello; la integrante del directorio, Melisa Woinarowski; y el coordinador de institutos, Lisandro Menna.
La reunión permitió intercambiar miradas jurídicas y políticas sobre los dos proyectos de ley que apuntan a actualizar la legislación provincial en materia de derechos y penas, incorporando nuevas herramientas de prevención, control y sanción frente a hechos de crueldad y maltrato. Entre los principales ejes aparecen la creación de un registro provincial de infractores por maltrato animal, mayores sanciones para quienes ejerzan violencia sobre animales, campañas obligatorias de esterilización y vacunación, regulación y prohibición de criaderos clandestinos y mecanismos para fortalecer el trabajo de organizaciones proteccionistas.
Galnares aseguró que Santa Fe “tiene la oportunidad de ser un ejemplo en materia de protección y bienestar animal” y remarcó que la provincia “ya dio un primer paso” con la incorporación del principio de protección animal en la nueva Constitución Provincial. En ese marco, explicó que los proyectos buscan transformar ese avance en medidas concretas contra el maltrato.
“Queremos prohibir y sancionar con más firmeza todas las formas de maltrato animal”, sostuvo la legisladora. Además, planteó la necesidad de reconocer jurídicamente a los animales como “seres sintientes”, para que ONG y profesionales puedan representarlos judicialmente.
La diputada también señaló que una de las propuestas apunta a crear un registro de infractores para endurecer sanciones, además de establecer el deber de asistencia en casos de accidentes. “También buscamos impulsar campañas provinciales de crianza responsable, esterilización y vacunación”, agregó.
Modificar el esquema actual
Uno de los proyectos establece la creación de una ley provincial de protección y bienestar animal, donde se reconoce a los animales como “seres sintientes y sujetos de derecho”, incorporando además principios vinculados al respeto, la prevención del daño y la responsabilidad humana compartida. La iniciativa también plantea la posibilidad de que ONGs y profesionales especializados puedan representar judicialmente a animales en situaciones de riesgo o maltrato.
Otro eje
En paralelo, la segunda propuesta incorpora un nuevo apartado específico dentro del Código de Faltas de la provincia de Santa Fe para sancionar conductas vinculadas al maltrato animal que hoy no cuentan con una regulación provincial uniforme. Allí se incluyen faltas relacionadas con abandono, omisión de cuidados responsables, maltrato no tipificado penalmente, circulación irresponsable de animales y otras situaciones que afectan tanto el bienestar animal como la convivencia social.
La legisladora señaló que muchas de estas conductas “hoy quedan en una zona gris o terminan dependiendo solamente de normativas locales”.
Entre las medidas previstas también aparece el deber de asistencia frente a animales heridos o abandonados, la implementación de campañas educativas obligatorias sobre bienestar animal y la prohibición de actividades consideradas crueles, como las carreras de perros y otros espectáculos que impliquen explotación o sufrimiento. Además, se establece que los fondos provenientes de multas puedan destinarse al sostenimiento de refugios y organizaciones de rescate.
Las iniciativas toman como base la reciente reforma de la Constitución de Santa Fe, que incorporó en el artículo 33 la obligación del Estado provincial de proteger la naturaleza, los ecosistemas y los animales, marcando un nuevo marco jurídico en la provincia sobre esta temática.
“Los animales no tienen voz. Por eso la ley debe protegerlos. Habla de qué tipo de sociedad queremos ser: una sociedad que respeta, cuida y protege a quienes no pueden defenderse”, sintetizó la diputada provincial Sofía Galnares.