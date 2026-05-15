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Galnares recorrió localidades del sur santafesino y sumó otra semana de cercanía

La legisladora llevó adelante encuentros, visitas institucionales y actividades vinculadas al ambiente, la prevención de estafas digitales y el acompañamiento a iniciativas.

La legisladora estuvo en Maggiolo, San Francisco, Venado Tuerto, Firmat y Sancti Spíritu, en una serie de encuentros para reafirmar la construcción de vínculos con autoridades locales, instituciones y referentes comunitarios.La legisladora estuvo en Maggiolo, San Francisco, Venado Tuerto, Firmat y Sancti Spíritu, en una serie de encuentros para reafirmar la construcción de vínculos con autoridades locales, instituciones y referentes comunitarios.
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Con una agenda enfocada en el territorio, el acompañamiento institucional y el contacto directo con vecinos, la diputada provincial Sofía Galnares desarrolló una recorrida por distintas localidades del departamento General López, donde combinó actividades vinculadas al ambiente, la prevención de estafas virtuales y el respaldo a proyectos sociales, culturales y deportivos.

La legisladora estuvo en Maggiolo, San Francisco, Venado Tuerto, Firmat y Sancti Spíritu, en una serie de encuentros para reafirmar la construcción de vínculos con autoridades locales, instituciones y referentes comunitarios.La legisladora estuvo en Maggiolo, San Francisco, Venado Tuerto, Firmat y Sancti Spíritu, en una serie de encuentros para reafirmar la construcción de vínculos con autoridades locales, instituciones y referentes comunitarios.

La legisladora estuvo en Maggiolo, San Francisco, Venado Tuerto, Firmat y Sancti Spíritu, en una serie de encuentros para reafirmar la construcción de vínculos con autoridades locales, instituciones y referentes comunitarios.

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“Hay una forma de trabajar que tiene que ver con estar, escuchar y acompañar. Nosotros creemos en esa manera de construir, recorriendo cada localidad, conociendo de primera mano qué necesita cada institución y qué proyectos pueden crecer con apoyo y gestión”, expresó la diputada Sofía Galnares.

Detalles

En Maggiolo, mantuvo una reunión con el presidente comunal Juan Fetter, junto a referentes del área ambiental local, para avanzar en temas vinculados a la gestión integral de residuos sólidos urbanos (GIRSU) y el fortalecimiento del Voluntariado Ambiental. También recorrió el predio de acopio, la huerta local y visitó la Escuela N° 591.

La agenda ambiental continuó en San Francisco, donde junto al presidente comunal Ignacio Fleytes y la coordinadora del Voluntariado Ambiental, Brenda Torres, abordó estrategias vinculadas a GIRSU y acciones de participación ciudadana. Además, estuvo en la obra que se ejecuta sobre la ruta provincial 7-S.

La legisladora estuvo en Maggiolo, San Francisco, Venado Tuerto, Firmat y Sancti Spíritu, en una serie de encuentros para reafirmar la construcción de vínculos con autoridades locales, instituciones y referentes comunitarios.La legisladora estuvo en Maggiolo, San Francisco, Venado Tuerto, Firmat y Sancti Spíritu, en una serie de encuentros para reafirmar la construcción de vínculos con autoridades locales, instituciones y referentes comunitarios.

“Cuando hablamos de gestión, hablamos también de acompañar a quienes empujan transformaciones en cada pueblo. El trabajo ambiental, por ejemplo, necesita compromiso, articulación y presencia”, sostuvo la diputada.

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En Venado Tuerto, Galnares participó de actividades de prevención sobre estafas virtuales, una temática que viene impulsando en distintas localidades ante el crecimiento de este tipo de delitos en el país. También visitó la Iglesia Puerta al Cielo, donde compartió un encuentro con autoridades de la congregación, y participó de la cena mensual del Club Jorge Newbery.

Prevención y formación

En Firmat, junto al intendente Leonel Maximino, Galnares dio continuidad a las charlas sobre prevención de estafas digitales. La actividad contó además con la participación del fiscal regional Mauricio Clavero, quien acompañó el encuentro y aportó herramientas desde la experiencia judicial, en una propuesta que articula el trabajo legislativo, la mirada del Ministerio Público de la Acusación y el acompañamiento del Ejecutivo local.

Luego, mantuvo encuentros con instituciones culturales, educativas y deportivas. Visitó al grupo folklórico Quimera, que trabaja en la producción de nuevos materiales audiovisuales; al taller “Flor del Litoral”, con destacada participación en certámenes de malambo; y a la Escuela N° 421 “Dr. Pablo Tiscornia”, que celebró sus 75 años. También participó del Campus Deportivo de Hockey con la presencia de las ex Leonas Ayelén Stepnik y Laura Del Colle.

La legisladora estuvo en Maggiolo, San Francisco, Venado Tuerto, Firmat y Sancti Spíritu, en una serie de encuentros para reafirmar la construcción de vínculos con autoridades locales, instituciones y referentes comunitarios.La legisladora estuvo en Maggiolo, San Francisco, Venado Tuerto, Firmat y Sancti Spíritu, en una serie de encuentros para reafirmar la construcción de vínculos con autoridades locales, instituciones y referentes comunitarios.

La recorrida concluyó en Sancti Spíritu, con el acompañamiento del presidente comunal Cristian Vincenti, con visitas al taller laboral “Spiritu de Lienzo”, al Club Belgrano y a la Biblioteca Popular Sarmiento.

“Cada localidad tiene su identidad, sus desafíos y su gente empujando cosas valiosas. Nuestra tarea es estar cerca, generar vínculos y transformar esas necesidades en gestiones concretas”, cerró la diputada provincial Sofía Galnares.

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