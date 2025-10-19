Adhesión

Empresas en Santa Fe quintuplican su registro en el sistema de Gestión Ambiental 2025

Desde la implementación del Programa Innovación Administrativa, el sistema de Gestión Ambiental de Santa Fe incorporó 2.423 empresas, quintuplicando el registro de 2023. El ministro Enrique Estevez destacó que los trámites, que antes podían tardar hasta un año, ahora se completan en menos de 30 minutos, gracias a la modernización impulsada por Pullaro y Scaglia.