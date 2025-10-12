De 78 a 33

La joven diputada socialista Gisel Mahmud se caracteriza por la garra, el entusiasmo, la vehemencia y la velocidad en que habla cuando le toca exponer en la Cámara Baja.
En medio del debate educativo, Verónica Porcelli bromeó con la velocidad oratoria de Gisel Mahmud y recordó los viejos tocadiscos.
La excepción no fue en la última sesión donde defendió el proyecto de educación financiera en las escuelas medias y marcó diferencias con otros oradores. Le siguió en el uso de la palabra a Verónica Porcelli (Frente Renovador) y -jocosamente- recordó la etapa de los tocadiscos donde había que elegir entre 33 y 78 RPM y sugirió aplicar la escala correspondiente cuando hable la socialista para poder seguir atentamente sus discursos.
