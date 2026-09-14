Compleja situación

Efecto "pinza" en municipios y comunas de Santa Fe por caída de fondos y aumento de demandas

Los gobiernos locales acumulan dos años de merma en la coparticipación federal. También se ha resentido la recaudación propia. El retiro del gobierno nacional y la crisis en general incrementan las demandas sociales. Todos los planteos llegan "al mismo mostrador".