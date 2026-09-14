La merma en la coparticipación federal, la caída de los recursos propios y el aumento de todo tipo de demandas derivadas de la actual coyuntura económica y del retiro del gobierno nacional, comenzaron a ejercer un "efecto pinza" sobre las finanzas de los municipios y comunas.
Efecto "pinza" en municipios y comunas de Santa Fe por caída de fondos y aumento de demandas
Los gobiernos locales acumulan dos años de merma en la coparticipación federal. También se ha resentido la recaudación propia. El retiro del gobierno nacional y la crisis en general incrementan las demandas sociales. Todos los planteos llegan "al mismo mostrador".
En algunos casos, la situación se tornó extrema como en San Javier, donde la semana pasada, los trabajadores municipales cortaron la ruta provincial Nro. 1 en reclamo del pago de salarios adeudados. Según manifestaron dirigentes sindicales de la FESTRAM, la gestión no canceló aún el aguinaldo correspondiente al primer semestre ni los sueldos de agosto. Mencionaron que el monto adeudado ronda los 500 millones de pesos. El conflicto afecta a unos 190 agentes de planta y a unos 40 contratados.
Según confiaron fuentes oficiales a El Litoral, el panorama general no reviste la gravedad ni presenta – hasta ahora- situaciones extremas como la de San Javier, pero todas atraviesan una situación de ajuste y recursos magros.
"Efecto pinza"
Para describir el momento actual por el que atraviesan las administraciones locales, las fuentes aludidas hablaron de que están sufriendo las consecuencias de una especie de "efecto pinza". Ello se explica a partir de una caída de los recursos de diverso origen, y de un incremento de la demanda social, también por diferentes razones.
La situación es compleja en términos estructurales. Respecto de los ingresos, los gobiernos locales – también la provincia- vienen acumulando ya dos años de la caída de la coparticipación federal. Con el agravamiento de la situación económica en general, también comenzó a resentirse en los últimos meses la recaudación propia.
La variable de recursos escasos o limitados colisiona con lo único que aumenta: las demandas. El retiro del estado nacional ha redundado en planteos a los gobiernos locales que van desde el pedido de medicamentos hasta traslados en ambulancia. Ello, como consecuencia de la reestructuración del PAMI, y el recorte de fondos y servicios. Del mismo modo, el desempleo creciente producto de la situación económica imperante derrama en los municipios con pedidos de trabajo. Ello, sin mencionar "el reclamo de ayuda" también creciente, para abastecer necesidades básicas como la alimentación.
Obras
La merma de recursos y el incremento de las demandas sociales condicionan la posibilidad de que los gobiernos locales ejecuten obras. La gran mayoría - según plantearon los funcionarios consultados por este diario- de los trabajos que se llevan adelante son financiados con fondos de la provincia. Los ingresos apenas permiten hacer frente – y con esfuerzo- a los gastos fijos.
El área de Municipios y Comunas de la provincia recibe algunas notas de intendentes planteado preocupación por la situación imperante, pero hasta aquí, no se han registrado pedidos de adelantos de coparticipación. "Los municipios saben que eso también se tiene que devolver ", justificaron.