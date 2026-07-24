Negociación salarial

Municipios "muñequean" la baja recaudación y transitan su paritaria

Intendentes y referentes de la Festram se reunieron durante la semana. Los jefes de los gobiernos locales se comprometieron a presentar una oferta en el próximo encuentro, el miércoles. Advirtieron acerca de los efectos de la caída en la coparticipación y recaudación propia.