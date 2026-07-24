En simultáneo con las paritarias de la administración central y el sector docente, también el ámbito municipal abrió las negociaciones para definir la política salarial de esta segunda mitad del año. El martes, en la Secretaría de Municipios y Comunas, siete intendentes representando a la patronal, y referentes de la FESTRAM fueron recibidos por el titular del área, Horacio Ciancio. El encuentro marcó la apertura formal de las discusiones para determinar cómo se cerrará el año en términos salariales.
Municipios "muñequean" la baja recaudación y transitan su paritaria
Intendentes y referentes de la Festram se reunieron durante la semana. Los jefes de los gobiernos locales se comprometieron a presentar una oferta en el próximo encuentro, el miércoles. Advirtieron acerca de los efectos de la caída en la coparticipación y recaudación propia.
Según pudo saber El Litoral, la reunión transitó por carriles armónicos – "fue uno de los inicios de discusión más serenos de los últimos treinta meses", arriesgó una fuente con una cuota de optimismo sobre el avance sin sobresaltos de la negociación- y con una exposición de las posiciones de cada una de las partes.
En tal sentido, los miembros paritarios que representaron a los gobiernos locales plantearon las dificultades económicas y financieras que atraviesan para sobrellevar la coyuntura actual. Comunas y municipios surfean entre la caída de la coparticipación nacional y provincial que resiente sus ingresos, pero también afrontan una merma de los recursos a partir de una baja que comienza a experimentarse en la recaudación propia por la baja cobrabilidad de los impuestos de emisión local.
Aun así, los intendentes mostraron predisposición para llevar a la próxima reunión una propuesta concreta de mejora salarial. El encuentro será el miércoles de la semana que viene, al mediodía.
Aspiraciones
Desde el sector sindical se hizo hincapié en la necesidad de recomponer salarios y recuperar el poder adquisitivo perdido por los trabajadores. El encuentro del martes se dio en paralelo al que también mantenían funcionarios del Poder Ejecutivo con representantes de ATE y UPCN, en el ámbito de la paritaria de la administración central. En la ocasión, el gobierno formalizó una oferta que consiste en garantizar aumentos mínimos de aquí a fin de año, más valores porcentuales que se aplicarán de manera escalonada.
Los detalles de la propuesta llegaron a oídos de los miembros paritarios municipales, mientras estaban reunidos. Los intendentes evitaron abrir juicio de valor sobre la oferta elaborada por la provincia, pero ratificaron el compromiso de llegar el miércoles con una oferta propia.
Desde Festram, en tanto, también se evitaron referencias específicas sobre la oferta de la Casa Gris. Pero es un hecho que el concepto de "mínimos garantizados" repercute favorablemente en el sector, puesto que como herramienta, pretende favorecer esencialmente a los trabajadores de las categorías más bajas.
Como se sabe, la propuesta oficial a estatales y docentes que podría replicarse en el ámbito municipal implica asegurar aumentos de aquí a diciembre que llegan – a fin de año- a los 180 mil pesos. Asimismo, plantea sumas porcentuales escalonadas que, en términos lineales, totalizan un 10,1% al concluir el semestre.