Referentes de todos los partidos políticos que integran Unidos para Cambiar Santa Fe se reunirán el próximo jueves por la tarde en la sede del Comité provincial de la Unión Cívica Radical para intentar avanzar en el proyecto de ley que actualizará las reglas de juego en términos electorales. La convocatoria es promovida por el titular de la fuerza que operará como anfitriona, Felipe Michlig.
Unidos se reúne el jueves para avanzar con la reforma electoral de Santa Fe
El oficialismo abrirá así el diálogo interno que hasta el momento, se circunscribía básicamente a los referentes de la UCR y el PS. Aún restan definir los pisos que se exigirán para las listas ya sea en las primarias como en las generales, y los modelos de boleta a utilizar.
El oficialismo viene desde hace semanas discutiendo el tema puertas adentro. Inicialmente, motivó conversaciones en el círculo más cercado al gobernador Maximiliano Pullaro, y comenzó luego a expandirse la discusión con encuentros un poco más amplios entre referentes de la UCR y del Socialismo. En esa instancia, justamente, se convino empezar a abrir el juego a los demás partidos políticos del frente gobernante; de allí, la invitación que se giró para la presente semana.
Los temas
La reforma electoral es una derivación de los últimos cambios introducidos a la Constitución Provincial que, entre otros puntos, eliminó la "mayoría automática" en la Cámara de Diputados y estableció que la justicia electoral debe ser independiente. Hasta aquí, el Tribunal se constituía cada vez que se disputaban elecciones y lo encabezaba quien estuviese ejerciendo la presidencia de la Corte Suprema de Justicia.
Como informara El Litoral, una de las ideas que cobra fuerza en el seno del oficialismo es aglutinar en un Código Electoral toda la legislación provincial vigente en la materia.
De los diferentes aspectos a modificar, dos son los puntos que hasta el momento no han terminado de resolverse. Por un lado, qué pisos (de votos) se exigirán a las listas que compitan tanto en las primarias como en la elección general para pasar a la instancia siguiente del proceso. Por el otro, cómo serán los modelos de boletas a utilizar.
Hasta aquí, el sistema de PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) está fuera de discusión. Lo mismo sucede con el mecanismo de Boleta Única. Sin embargo, cómo se diseñarán los diferentes modelos de esas boletas es un tema que aún está en discusión. Una de las alternativas que se conversa implicaría hacer coincidir en un mismo cuerpo aquellas categorías que correspondan a un mismo nivel. De ser así, los candidatos por cargos provinciales, por ejemplo, estarían concentrados en una sola; y los locales o municipales, en otra.
Estrategia
Una de las definiciones a las que ya pudo arribar Unidos está asociada a la estrategia parlamentaria. En tal sentido, se acordó que la iniciativa no llegará a la Legislatura como un proyecto del Poder Ejecutivo. En cambio, ingresará a ambas cámaras a través de sendos proyectos presentados por diputados y senadores de Unidos. Si bien se barajó en su momento la posibilidad de que cada fuerza presentara su propio expediente, el objetivo político es que se llegue a un único proyecto de consenso que represente al oficialismo.
Respecto de los tiempos, las fuentes consultadas por este diario estimaron que los proyectos podrían estar ingresando el próximo 2 de julio a las cámaras para tomar estado parlamentario. Sería en la previa al receso de invierno previsto por la Legislatura. En ese escenario, la discusión y votación se daría hacia fines de ese mes, con la premisa de que la iniciativa debería estar sancionada en agosto.