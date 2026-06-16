En el Comité Radical

Unidos se reúne el jueves para avanzar con la reforma electoral de Santa Fe

El oficialismo abrirá así el diálogo interno que hasta el momento, se circunscribía básicamente a los referentes de la UCR y el PS. Aún restan definir los pisos que se exigirán para las listas ya sea en las primarias como en las generales, y los modelos de boleta a utilizar.