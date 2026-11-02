El dirigente rosarino Gonzalo Mansilla de Souza es el nuevo presidente del comité nacional de la Unión del Centro Democrático (Ucede) y será acompañado por el correntino Julio César Castillo en la vicepresidencia.
Un santafesino al frente de la Unión del Centro Democrático
El rosarino Gonzalo Mansilla de Souza fue elegido en el plenario partidario realizado en CABA. El dirigente fue hasta el mes pasado funcionario del gobierno provincial donde la fuerza forma parte de Unidos.
La renovación de autoridades de la Ucede se realizó en CABA con la participación de dirigente de 20 provincias.
La nueva conducción estará al frente de la estrategia electoral y del proceso de negociaciones políticas afines de cara a las elecciones del año próximo.
Su paso previo por el gobierno provincial
Mansilla de Souza se desempeñó hasta comienzos de octubre como subsecretario de Cooperación Internacional en el Ministerio de Gobierno e Innovación Pública de la provincia de Santa Fe. Es que la Ucede es una de las fuerzas constitutivas de Unidos para Cambiar Santa Fe.
La salida del dirigente del gabinete de Gobierno que encabeza Fabián Bastia se dio para dedicarse al armado de su candidatura a presidente del partido que tuvo como fundador e ideólogo a Álvaro Alsogaray.
En Santa Fe, el comité provincial de la Ucede está a cargo de Daniel Aquino.
Los presidentes santafesinos
Con la designación de Mansilla de Souza, ya son cinco los partidos que a nivel nacional son presididos por dirigentes santafesinos. Son los casos de UCR a cargo de Lionel Chiarella; el Partido Socialista con Mónica Fein; el Frente Renovador con Diego Giuliano y el Partido Demócrata Progresista con Lisandro Márcico.