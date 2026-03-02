#HOY:

Los gremios docentes se movilizaron en Santa Fe en rechazo del aumento oficial

Amsafe y Sadop marcharon por el sur de la capital provincial y realizaron un acto frente a la sede del ministerio de Educación.

Los gremios docentes no aceptaron la oferta salarial oficial. Foto: Flavio RainaLos gremios docentes no aceptaron la oferta salarial oficial. Foto: Flavio Raina
En coincidencia con el inicio de clases en la provincia de Santa Fe, los gremios docentes Amsafe y Sadop se movilizaron en rechazo del incremento salarial que ofreció el gobierno.

Cada sindicato comenzó la marcha en un punto distinto de la capital santafesina y contó con la participación de afiliados de toda la provincia.

Por el lado de Amsafe, la concentración comenzó en 3 de febrero y 4 de enero y pasó por el casco histórico hasta llegar a la puerta del ministerio de Educación (Av. Pres. Arturo Illia 1100). Sadop, en tanto, directamente convocó en el Monumento al Docente, esto es frente a la citado edificio.

La protesta se concentró frente al ministerio de Educación. Foto: Flavio RainaLa protesta se concentró frente al ministerio de Educación. Foto: Flavio Raina

En contra

El secretario general de Amsafe, Rodrigo Alonso, destacó ante la prensa: “Nosotros dijimos que hay malestar. Hoy demostramos que los docentes empezamos a marcar una bisagra en esta historia”.

“Altísimo nivel de adhesión”, agregó el titular del gremio. “En todas las escuelas de la provincia hay docentes que hicieron paro”, sumó.

Por su parte, Pedro Bayugar de Sadop remarcó: “Creemos que es importante el acompañamiento tanto en Santa Fe como en el interior. Han estado viajando durante la noche. Nos manifestamos frente al ministerio expresando lo que hicimos en las votaciones, el rechazo a la propuesta”.

“El impacto es importante, por más que estén abiertos, no hay alumnos, no hay clases...”, agregó.

