#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Rumbo a 2027

Guillermo Francos sobre Milei: "Claramente va a ser reelecto, no hay otro"

El exjefe de Gabinete se mostró dispuesto a acompañarlo si recibe una propuesta. Vinculó la reelección con los resultados económicos y relativizó las posibles candidaturas dentro del oficialismo.

Francos se mostró dispuesto a integrar una fórmula con Milei si el Presidente se lo propone. Crédito: Ministerio del InteriorFrancos se mostró dispuesto a integrar una fórmula con Milei si el Presidente se lo propone. Crédito: Ministerio del Interior
+ Agregar El Litoral en
Por: 

Guillermo Francos dejó abierta la posibilidad de integrar una fórmula presidencial junto a Javier Milei en 2027. El exjefe de Gabinete aclaró que la elección del acompañante corresponde al Presidente, pero expresó su disposición: “Por supuesto que lo acompañaría al Presidente si me lo pidiera”.

En una entrevista con Radio Mitre, el dirigente sostuvo que el escenario electoral del oficialismo estará ligado a los resultados de la gestión. “Si el gobierno de Milei tiene éxito, no hay otra candidatura que la de Milei”, afirmó al relativizar las aspiraciones de otros referentes del espacio.

Mirá tambiénMilei confirmó que buscará un segundo mandato en 2027

La candidatura y las internas

Francos atribuyó al mandatario la conducción del programa económico y político. “El que ha llevado adelante este programa, el que lo ha podido garantizar y el que puede sostenerlo es Milei”, planteó. Desde esa perspectiva, consideró que una eventual continuidad dependerá de que las reformas den resultados.

Este martes y por varias horas se realizó la interpelación al Jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, por el tema de la criptomoneda que promocionó el presidente Javier Milei.El exjefe de Gabinete vinculó las posibilidades electorales con los resultados de la gestión.

“Si ese proyecto tiene resultado, claramente el que va a ser reelecto y el candidato va a ser Milei. No hay otro”, pronosticó. También sostuvo que, si el plan fracasara, ningún candidato de ese sector tendría éxito electoral, aunque descartó que ese desenlace vaya a producirse.

Consultado sobre una posible postulación de Patricia Bullrich, evitó profundizar y calificó esa discusión como “medio bizantina”. Consideró que las aspiraciones personales son habituales en la política y que las diferencias internas no modifican la centralidad del Presidente.

Respaldo a la gestión y reparos sobre el tono

El exfuncionario defendió las reformas oficiales y sostuvo que Milei “está generando transformaciones que la Argentina no ha hecho en los últimos cien años”. Reconoció las dificultades de la transición, pero aseguró: “Las imágenes mejoran con los resultados buenos. No mejoran en el momento de transición”.

Su respaldo incluyó una observación sobre las formas del mandatario. “No me gusta toda esa parte de la expresión, pero sí estoy convencido de que los cambios son trascendentales”, señaló, al separar sus reparos sobre el tono presidencial de su evaluación del programa de gobierno.

Argentine Minister of the Cabinet, Guillermo Francos, looks on on the day members of a parliamentary committee gather to investigate the $Libra cryptocurrency scandal involving Argentina's President Javier Milei, in Buenos Aires, Argentina April 29, 2025. REUTERS/Mariana NedelcuFrancos defendió la eliminación de las PASO y destacó la boleta única de papel. Foto: Reuters

El cuestionamiento a las PASO

Francos también defendió la eliminación definitiva de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. “Obligar a la gente a votar en una interna partidaria es una locura, no tiene ni pies ni cabeza”, expresó. A su criterio, cada fuerza debe asumir la responsabilidad de elegir a sus candidatos.

El exjefe de Gabinete recordó que el oficialismo no consiguió los votos para suprimirlas, aunque sí logró suspenderlas. Estimó que esa decisión evitó un gasto cercano a US$ 250 millones para el Estado nacional y destacó la implementación de la boleta única de papel.

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Guillermo Francos
Javier Milei
Buenos Aires
León XIV

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro