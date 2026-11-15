Guillermo Francos dejó abierta la posibilidad de integrar una fórmula presidencial junto a Javier Milei en 2027. El exjefe de Gabinete aclaró que la elección del acompañante corresponde al Presidente, pero expresó su disposición: “Por supuesto que lo acompañaría al Presidente si me lo pidiera”.
Guillermo Francos sobre Milei: "Claramente va a ser reelecto, no hay otro"
El exjefe de Gabinete se mostró dispuesto a acompañarlo si recibe una propuesta. Vinculó la reelección con los resultados económicos y relativizó las posibles candidaturas dentro del oficialismo.
En una entrevista con Radio Mitre, el dirigente sostuvo que el escenario electoral del oficialismo estará ligado a los resultados de la gestión. “Si el gobierno de Milei tiene éxito, no hay otra candidatura que la de Milei”, afirmó al relativizar las aspiraciones de otros referentes del espacio.
La candidatura y las internas
Francos atribuyó al mandatario la conducción del programa económico y político. “El que ha llevado adelante este programa, el que lo ha podido garantizar y el que puede sostenerlo es Milei”, planteó. Desde esa perspectiva, consideró que una eventual continuidad dependerá de que las reformas den resultados.
“Si ese proyecto tiene resultado, claramente el que va a ser reelecto y el candidato va a ser Milei. No hay otro”, pronosticó. También sostuvo que, si el plan fracasara, ningún candidato de ese sector tendría éxito electoral, aunque descartó que ese desenlace vaya a producirse.
Consultado sobre una posible postulación de Patricia Bullrich, evitó profundizar y calificó esa discusión como “medio bizantina”. Consideró que las aspiraciones personales son habituales en la política y que las diferencias internas no modifican la centralidad del Presidente.
Respaldo a la gestión y reparos sobre el tono
El exfuncionario defendió las reformas oficiales y sostuvo que Milei “está generando transformaciones que la Argentina no ha hecho en los últimos cien años”. Reconoció las dificultades de la transición, pero aseguró: “Las imágenes mejoran con los resultados buenos. No mejoran en el momento de transición”.
Su respaldo incluyó una observación sobre las formas del mandatario. “No me gusta toda esa parte de la expresión, pero sí estoy convencido de que los cambios son trascendentales”, señaló, al separar sus reparos sobre el tono presidencial de su evaluación del programa de gobierno.
El cuestionamiento a las PASO
Francos también defendió la eliminación definitiva de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. “Obligar a la gente a votar en una interna partidaria es una locura, no tiene ni pies ni cabeza”, expresó. A su criterio, cada fuerza debe asumir la responsabilidad de elegir a sus candidatos.
El exjefe de Gabinete recordó que el oficialismo no consiguió los votos para suprimirlas, aunque sí logró suspenderlas. Estimó que esa decisión evitó un gasto cercano a US$ 250 millones para el Estado nacional y destacó la implementación de la boleta única de papel.