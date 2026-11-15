Javier Milei ratificó este sábado que buscará la reelección en 2027. El anuncio se produjo durante la inauguración de la muestra “Belgrano, la revolución de las ideas”, en el Museo de Casa Rosada, como parte de la Noche de los Museos de la Ciudad de Buenos Aires.
Milei confirmó que buscará un segundo mandato en 2027
El presidente ratificó su intención de competir durante la inauguración de una muestra sobre Belgrano en Casa Rosada. También defendió la apertura económica y planteó objetivos para 2031.
“Eso es para los que dicen que dudan que estoy yendo por la reelección. Sí, estoy yendo por la reelección”, afirmó durante su discurso. Lo acompañaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el senador bonaerense Diego Valenzuela, impulsor de la exposición.
Belgrano y las ideas económicas
El mandatario calificó al creador de la Bandera como “el primer economista moderno del Río de la Plata” y “uno de los primeros introductores de las ideas de la libertad en nuestra tierra”. Sostuvo que la propuesta de la muestra es “recuperar a Belgrano en toda su dimensión”.
“Las ideas de la libertad, igualdad, seguridad y propiedad se apoderaron de él. Era un impulsor del concepto del derecho natural, lo que para nosotros es la columna vertebral de la sociedad occidental”, expresó Milei al repasar el pensamiento del prócer.
El Presidente vinculó ese ideario con los tres pilares que atribuyó a su programa de crecimiento: la desregulación, la apertura de la economía y el capital humano. “Ya estaba todo escrito. Lo único que teníamos que hacer era seguir los pasos de nuestro primer economista, Manuel Belgrano”, aseguró.
Los objetivos para 2031
Milei cuestionó el modelo económico de la gestión anterior y defendió la expansión del intercambio internacional. “Cuando llegamos al poder, comercializábamos con el 10% del planeta. Hoy lo hacemos con el 30% y cerramos más de 500 acuerdos comerciales”, afirmó.
En esa línea, planteó como objetivo “llegar para 2031 a comercializar con el 90% del planeta”. También propuso continuar con la baja de impuestos para, según sus palabras, “devolverle a los argentinos US$500.000 millones, lo que tenemos de deuda total”.
Una muestra sobre las distintas facetas del prócer
Antes del discurso presidencial, Valenzuela presentó la exposición y explicó que busca ampliar el conocimiento sobre Belgrano. “No se trata de bajar a Belgrano del cuadro ni de la estatua, sino de conocer más su vida y ampliar el conocimiento que se tiene sobre él”, sostuvo.
“Belgrano, la revolución de las ideas” reúne aspectos de su trayectoria intelectual, sus ideas previas a la Revolución de Mayo y su posterior incorporación a la carrera militar.