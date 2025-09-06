Entre el show mediático y el intento de "blindaje"

Discuten cómo reformular los informes del jefe de Gabinete en el Congreso

Miles de preguntas sobre diversidad de temas, proliferación de datos erróneos o respuestas evasivas, fricciones y cruces políticos, desnaturalizan la función de una obligación constitucional. Con el argumento de reencauzarla, el oficialismo propone una nueva regulación. Desconfianza en la oposición.