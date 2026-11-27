Cámara de Senadores

Reconocimiento al director de la Sinfónica de Santa Fe y la agrupación ECA de Las Rosas

El Maestro Silvio Viegas y E.C.A. de Las Rosas recibieron reconocimientos por su compromiso con la música, la formación artística y la difusión cultural, en un acto realizado en el recinto de la Cámara Alta.