La Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe realizó un acto de reconocimiento al maestro Silvio Viegas, por su destacada trayectoria profesional y su labor al frente de la Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe, y a E.C.A. (Extensión Cultural Artística) de Las Rosas, por su extensa tarea de promoción, formación y difusión de las expresiones culturales y artísticas en la región.
Reconocimiento al director de la Sinfónica de Santa Fe y la agrupación ECA de Las Rosas
El Maestro Silvio Viegas y E.C.A. de Las Rosas recibieron reconocimientos por su compromiso con la música, la formación artística y la difusión cultural, en un acto realizado en el recinto de la Cámara Alta.
La ceremonia fue encabezada por el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, junto a los senadores Raúl Gramajo, representante del departamento 9 de Julio, y Pablo Verdecchia, del departamento Belgrano, autores de las iniciativas que motivaron los reconocimientos.
Estuvieron presentes el maestro Silvio Viegas y la presidenta de E.C.A., Martha Leonor Pons, acompañados por una nutrida concurrencia de integrantes de la Orquesta Sinfónica Provincial, de la institución cultural de Las Rosas, familiares, amigos, allegados, senadores de ambos bloques y público en general.
También, Sebastián Cáceres, secretario de Cultura de la Provincia; Pablo Villaverde, subsecretario de Cultura de la Municipalidad de Santa Fe; Pablo Durando, presidente de la Bolsa de Comercio de Santa Fe y vicecónsul honorario de Italia; y Claudia Giaccone, secretaria de Región Centro e Integración Regional del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública.
En sus palabras, Felipe Michlig destacó el sentido de los reconocimientos como una forma de valorar el camino recorrido, el esfuerzo cotidiano y el aporte que realizan las personas y las instituciones a la vida cultural de la provincia.
Al referirse a Viegas, puso en valor su trayectoria, el trabajo desarrollado junto a la Orquesta Sinfónica Provincial y el vínculo construido con los músicos y el público santafesino. También resaltó especialmente su compromiso con la formación de jóvenes músicos, a quienes brindó la posibilidad de compartir escenarios y experiencias junto a la Sinfónica.
"En nombre de la Cámara de Senadores, gracias por su trabajo, por la confianza que depositó en nuestros músicos y por todo lo que compartió con el público santafesino en esta querida e invencible provincia de Santa Fe", expresó.
Asimismo, al saludar a los integrantes de E.C.A., destacó el valor de la institución como espacio de encuentro, aprendizaje y expresión, donde niños, jóvenes y adultos pueden desarrollar sus inquietudes artísticas, compartir sus creaciones y acercarse a distintas manifestaciones culturales.
Michlig señaló que estos reconocimientos también representan un acompañamiento y un estímulo para quienes, con dedicación y compromiso, sostienen diariamente sus actividades. "Necesitamos también el acompañamiento y el reconocimiento", expresó, definiendo el homenaje como una caricia al alma para quienes trabajan permanentemente por la música y la cultura.
Por su parte, Raúl Gramajo expresó su satisfacción por reconocer al maestro Viegas, a quien definió como una figura que dejó una profunda huella en la vida cultural de Santa Fe.
Destacó que, a partir de su llegada, la Orquesta Sinfónica logró acercarse a nuevos públicos, convocando a jóvenes, familias, personas sin formación musical previa y vecinos que encontraron en sus conciertos una oportunidad para descubrir y disfrutar la música sinfónica.
El senador valoró especialmente su calidez, capacidad pedagógica y cercanía con el público, que contribuyeron a generar una mayor identificación de la comunidad con la Orquesta.
Asimismo, remarcó que su aporte excede lo artístico, al promover una mirada abierta, humana y comprometida, entendiendo a la música como un puente social y a la Orquesta como una institución que pertenece a todos. También reconoció el trabajo de los músicos, los equipos técnicos y artísticos que hacen posible el crecimiento de la institución.
Pablo Verdecchia manifestó que era una satisfacción poder celebrar el arte y reconocer a quienes dedican su vida a generar espacios de expresión cultural. Al referirse a E.C.A., destacó la importancia de su continuidad a lo largo de casi nueve décadas y el compromiso de quienes la sostuvieron y la hicieron crecer, convirtiéndola en una referencia cultural para Las Rosas y toda la región.
El senador repasó los orígenes de la institución, fundada el 1.º de agosto de 1938 por un grupo de docentes que se propuso acercar las distintas expresiones artísticas a una comunidad que, por las distancias y las dificultades de comunicación de aquella época, tenía escasas posibilidades de acceder a propuestas culturales.
Resaltó la incorporación de actividades musicales, la formación de su coro y la organización de espectáculos con artistas y agrupaciones de distintas partes del país y del mundo, como muestra de su permanente vocación de apertura y difusión cultural.
Una expresión humana y colectiva
Al recibir la distinción, Silvio Viegas compartió una reflexión sobre el sentido del arte y la música, destacando su carácter profundamente humano, capaz de transmitir emociones, sentimientos y experiencias que trascienden idiomas y culturas.
El maestro agradeció el reconocimiento y remarcó que, aunque lleva su nombre, se trata de un logro colectivo, fruto del trabajo de los músicos, los equipos que acompañan a la Orquesta, las autoridades, las instituciones y las personas que confían y colaboran con su crecimiento.
"Yo soy solamente una pieza chica adentro de un engranaje muy grande. Sin el apoyo de mis músicos, sin el apoyo de las personas que trabajan conmigo, sin el apoyo del Ministerio, de los trabajadores del Teatro y de quienes creen y quieren apoyarnos, nada sería posible. Este es un reconocimiento que no es para mí, es un reconocimiento de lo que nosotros hicimos y hacemos juntos", expresó.
Finalmente, agradeció especialmente a su esposa, Daniela, por el acompañamiento permanente a lo largo de su carrera y por ser un sostén fundamental en los momentos de mayor exigencia de su labor.
Gestión
Martha Leonor Pons, presidenta de ECA., agradeció el reconocimiento y la presencia de quienes viajaron desde Las Rosas para acompañar la ceremonia. Puso en valor el trabajo colectivo de la institución y de como se superan las dificultades con esfuerzo. Subrayó la gestión y el acompañamiento de distintas personas e instituciones.
Remarcó que ECA. mantiene una intensa agenda de actividades y que, a lo largo de los años, ha promovido presentaciones de artistas, agrupaciones musicales, coros, ballets y espectáculos provenientes de distintas provincias y países.
Entre ellas, destacó el Festival Internacional de Música Latinoamericana Sonamos Latinoamérica, que nació en Santa Fe y se extendió a distintos puntos del continente, y la articulación con otras expresiones culturales de Las Rosas, como la Peña Folclórica La Carreta.
También valoró el acompañamiento de las autoridades y de quienes colaboran para que la institución pueda sostener su programación y ofrecer a la comunidad propuestas culturales de calidad. En ese sentido, agradeció especialmente a su familia, a los integrantes de E.C.A. y a todas las personas que hacen posible el trabajo cotidiano.
Identidad y encuentro
Sebastián Cáceres felicitó a las autoridades del Senado por promover reconocimientos que alcanzan a personas e instituciones de distintos puntos de la provincia, destacando el carácter territorial y representativo de la Cámara.
Señaló que la cultura atraviesa la vida de las comunidades, construye identidad colectiva e individual, y valoró la tarea de quienes dedican su vida a sostener y ampliar el acceso a las expresiones artísticas.
En particular, destacó la trayectoria profesional de Viegas, su capacidad para ampliar la difusión de la música de la Orquesta Sinfónica Provincial y sus cualidades humanas, entendiendo que la combinación de excelencia profesional y sensibilidad personal constituye un aporte significativo para la sociedad.
Por su parte, Claudia Giaccone felicitó a los impulsores de las iniciativas y destacó el trabajo de E.C.A. como un faro cultural para Las Rosas y toda la región.
Valoró especialmente la continuidad de una institución que, a lo largo de tantos años, ha logrado sostener el compromiso, convocar a la comunidad y promover la cultura, en un contexto en el que mantener espacios de participación y trabajo colectivo representa un desafío. Asimismo, resaltó el aporte de Marta y Dante, a quienes reconoció por su dedicación y entusiasmo permanente.
Durante la ceremonia, tanto Silvio Viegas como Martha Leonor Pons firmaron el Libro de Distinciones de la Cámara de Senadores, que reúne las palabras de las personas e instituciones reconocidas en el recinto y deja testimonio de su paso por la institución. Ambos recibieron diplomas alusivos, plaquetas y presentes institucionales.
El reconocimiento constituyó un homenaje a quienes, desde la música, la formación, la gestión y la promoción artística, contribuyen a enriquecer la identidad cultural santafesina, acercar el arte a la comunidad y sostener espacios de encuentro y expresión para todos.