La Cámara de Diputados construyó una sólida mayoría para votar un proyecto de ley que responde a la manda constitucional que garantizó e incluyó una serie de mecanismos de participación ciudadana. Seis fueron los incluidos en el texto: iniciativa popular, referéndum, consulta popular, revocatoria de mandato, audiencias públicas y desafíos públicos.
Regulan seis mecanismos de participación ciudadana en línea con la nueva Constitución
La Cámara de Diputados votó, por unanimidad, un texto con modificaciones al aprobado meses atrás por la Cámara Alta. Iniciativa popular, referéndum, consulta popular, revocatoria de mandato, audiencias públicas y desafíos públicos son los habilitados para ser utilizados por la ciudadanía.
"Vamos hacia una provincia más democrática, celebrando el consenso logrado entre todas las fuerzas políticas" destacó el radical José Corral al cerrar la lista de oradores que había iniciado la socialista Gisel Mahmud y que incluyó a la justicialista Lucila De Ponti.
El tablero marcó el voto positivo de los 39 diputados presentes al momento de votarse el proyecto que llegó al recinto con el dictamen de las comisión de Asuntos Constitucionales y de Derechos y Garantías y que ahora volverá al Senado, cámara de origen, para que sea convertido en ley.
El trámite parlamentario lo inició el senador socialista por La Capital, Julio Francisco Garibaldi quien en su momento logró el respaldo de todos sus pares. No obstante, el propio senador consideró valiosos los aportes realizados en Diputados por lo que entendió que la Cámara respaldaría ese texto y lo haría ley.
En Diputados, el expediente del Senado se consideró junto a siete proyectos de diferentes bloques políticos sobre la materia.
"El proyecto apunta acortar la distancia entre el Estado y la gente; para que se retome la confianza en la política" subrayó Mahmud quien luego se dedicó a repasar en qué consisten los seis institutos habilitados. De Ponti lo consideró un segundo paso sobre el tema que había sido ya incorporado a la Constitución de la cual ella fue una de las convencionales.
Corral, en tanto, marcó que después de las leyes orgánicas de municipios y del régimen electoral, este es el tercer mecanismo de la nueva Constitución que tiene su ley específica y planteó que el cuarto será el mecanismo para el juzgamiento de jueces, defensores y fiscales.
El texto votado tiene por objeto "regular los mecanismos de participación ciudadana, a fin de garantizar el ejercicio efectivo de la democracia directa y promover la intervención activa de la ciudadanía en la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas y acciones de gobierno".
Estos mecanismos de participación ciudadana se rigen por principios de interés público; universalidad, accesibilidad e inclusión; transparencia activa y publicidad y, por último participación informada y lenguaje claro.
En cuanto a la finalidad de esos mecanismos, la ley define que son promover la participación de la ciudadanía en la formación, ejecución y control de las políticas públicas y los asuntos públicos, instaurando la cultura participativa en el funcionamiento del Estado; favorecer la eficacia de la acción estatal mediante instancias de participación y construcción colectiva; y, fortalecer la comunicación entre la acción de gobierno y la ciudadanía.
En sus distintos artículos, la norma además de reglar y especificar cada uno de los mecanismos, establece bases comunes como garantizar la transparencia y rendición de cuentas de los procesos de participación ciudadana, mediante la publicación de información, resultados, estadísticas e informes de evaluación en formatos abiertos y accesibles.
- Iniciativa popular: es el derecho de los ciudadanos de 16 años de edad o más, inscriptos en el padrón electoral provincial, a presentar proyectos de ley ante el Poder Legislativo, de conformidad con el artículo 59 de la Constitución Provincial. Luego establece los temas y el tratamiento que debe darle la Legislatura.
- Referéndum: mecanismo mediante el cual el Poder Legislativo, con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, somete a consideración del electorado la sanción, reforma o derogación de leyes, de conformidad con el artículo 60 de la Constitución Provincial.
- Consulta Popular: el Poder Legislativo mediante ley o el Poder Ejecutivo mediante decreto solicitan la opinión del electorado sobre un asunto de interés general, de conformidad con el artículo 61 de la Constitución Provincial.
- Revocatoria de mandato: derecho de los electores a requerir la revocación del mandato de funcionarios electivos provinciales por grave incumplimiento de sus funciones.
- Audiencia Pública: instancia de participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones, mediante la cual la autoridad responsable habilita un espacio institucional para informar y debatir sobre un asunto de interés común y de carácter general, en el que toda persona interesada o que pueda verse afectada expresa su opinión, propuestas, experiencias y conocimientos.
- Desafíos Públicos: mecanismo de participación ciudadana no vinculante mediante el cual el Estado convoca a la ciudadanía a proponer soluciones innovadoras frente a problemáticas específicas de interés público previamente identificadas.
Olivares
La semana próxima las cámaras serán convocadas a Sesiones Extraordinarias pero no habría sesión en ninguna de las dos cámaras. En cambio, en Diputados se aprovechará la semana para avanzar en el tratamiento de la Ley Tributaria y el ministro Olivares participará el miércoles de la reunión de Presupuesto y Hacienda.
Sin acuerdo
Por falta de quórum -y de acuerdo- en el plenario de tres comisiones de Diputados, el mensaje del Poder Ejecutivo sobre la creación de un programa de prevención, protección y gestión integral del riesgo frente a la violencia de género no llegó al recinto.
En cambio, hubo votación dividida para votar tres declaraciones sobre la conmemoración del 25 de noviembre impulsadas por las justicialistas Alejandra Rodenas, Celia Arena y Lionella Cattalini.
En el medio, se mezclaron las diferentes posturas sobre los mecanismos para frenar la violencia de género y que impidieron un acuerdo en el texto legislativo. Los bloques celestes no acompañaron los textos al igual que Ximena Sola (Pro).
En la fundamentación, la ex ministra Arena cargó contra el gobernador Pullaro por haber enviado el mensaje sobre prevención al Senado y no a la Cámara de Diputados donde hay mayor participación de mujeres. La justicialista calificó a la decisión del mandatario de un acto "de violencia política".
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