La definición en manos del Senado

Regulan seis mecanismos de participación ciudadana en línea con la nueva Constitución

La Cámara de Diputados votó, por unanimidad, un texto con modificaciones al aprobado meses atrás por la Cámara Alta. Iniciativa popular, referéndum, consulta popular, revocatoria de mandato, audiencias públicas y desafíos públicos son los habilitados para ser utilizados por la ciudadanía.