Por unanimidad y tras cambiar el orden de la sesión para privilegiar su tratamiento, la Cámara de Senadores aprobó con media sanción dos proyectos de ley pedido por el gobernador Maximiliano Pullaro para la creación del Parque Provincial y Reserva Hídrica Natural Jaaukanigás y del Paisaje Protegido de la Laguna El Hinojo.
Avanza el proyecto de ley para crear el Parque Jaaukanigás y el Área de Laguna El Hinojo
Hubo leves modificaciones a la legislación impulsada por el gobernador Pullaro, que los senadores consensuaron con funcionarios de la Casa Gris. Las dos normas lograron media sanción y pasaron a Diputados. Requerirán la habilitación del Ejecutivo en sesiones extraordinarias.
En ambos casos se trata de darles a esos bienes inmuebles lo previsto por la Ley 12.175 de la Provincia de Santa Fe que corresponde al Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas, luego de una jornada de labor y escucha de organizaciones intermedias y autoridades municipales vinculadas a ambas regiones que se realizaron bajo el formato de audiencias públicas el miércoles 25.
En una sesión extraordinariamente breve por tratarse de la última del período ordinario de sesiones (esta vez no hubo intercambio de proyectos de ley entre las Cámaras), el cuerpo de 19 bancas aprobó y pasó a Diputados los mensajes 28 y 29 que antes fueron el foco de un interesante debate abierto a la comunidad en la Legislatura.
En sendas audiencias públicas hubo 38 expositores para el Parque y Reserva Hídrica Jaaukanigás ("gente del agua" según la lengua de los abipones) y algo menos de una decena respecto de la Laguna El Hinojo que ahora recibirá las cuidados propios de un área protegida.
El ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez, concurrió a la sesión de la Cámara alta santafesina y fue invitado a hablar en el recinto tras las media sanción.
Su sola presencia permite suponer que habrá una habilitación del Poder Ejecutivo Provincial para que el expediente pueda ser tratado por los diputados en sesiones extraordinarias, pero además sus palabra fueron muy claras.
Estévez, como los senadores escucharon en la víspera de la media sanción las sugerencias e inquietudes de las comunidades vinculadas a ambas zonas tan ricas en biodiversidad, al norte y el sur de la capital provincial.
Micrófono en mano, de pie junto a la mesa de los taquígrafos, el funcionario agradeció a los senadores por el trabajo conjunto, el diálogo y finalmente por el consenso alcanzado, con modificaciones a la norma original planteada por el Ejecutivo.
También destacó las exposiciones de quienes participaron de las instancias de consulta y valoró que el Senado abriera sus puertas los interesados directos para acompañar el tratamiento de estas iniciativas.
El cierre del Período Ordinario 144 se llevó a cabo en apenas algo más de dos horas y media, en este último jueves de noviembre. El presidente provisional y senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, subrayó que las dos audiencias contaron la presencia de diputados interesados en ambos temas y destacó que concurrió la presidenta de la Cámara baja, Clara García.
Han sido reuniones a las que "nos tocó convocar a nosotros como cámara de origen", pero se llevaron adelante "como Legislatura de Santa Fe", valoró al mencionar lo productivo de la convocatoria que reunió a instituciones, organizaciones medioambientales y a la ciudadanía en general.
Educación financiera
Durante la sesión ingresó con media sanción de la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Educación Financiera, impulsado por el jefe del bloque del radicalismo, Rodrigo Borla (San Justo).
Junto al expediente impulsado por el titular de la bancada oficialista se han abrochado otros expedientes vinculados a la misma temática. Una de su par opositor, Rubén Pirola (PJ-Las Colonias); de otro miembro de Unidos, Ciro Seisas (Creo-Rosario); y de Armando Traferri (PJ-San Lorenzo).
La iniciativa obtuvo preferencia para su tratamiento en una próxima sesión. Se verá si en diciembre (se habla de llevar adelante dos reuniones más) o luego del 15 de febrero, para cuando se retomen las sesiones ordinarias.
Tiempo atrás, que un tema reciba la preferencia para la próxima sesión al filo del último día de noviembre implicaba que el asunto quedaría para la primera semana del mes de mayo del año siguiente: medio año.
Todo cambió desde que en la Reforma de la Constitución de 2025 se estableció que el día 15 del segundo mes del año se inicie el período ordinario y el gobernador se dirija a las Cámaras.