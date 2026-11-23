Presupuesto 2027

Un nuevo puente sobre la Setúbal y la obra de A. Del Valle hasta Monte Vera, las inversiones destacadas para Santa Fe

Paco Garibaldi destacó que el Presupuesto Provincial 2027 incluye numerosas inversiones, entre las que se destacan la construcción del puente peatonal sobre la laguna Setúbal, la continuidad de la obra sobre Aristóbulo del Valle hasta Monte Vera, la conclusión del Puente Santa Fe – Santo Tomé y el nuevo nudo de acceso a la ciudad desde la circunvalación a la altura de la calle Mendoza.