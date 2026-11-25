Hace poco más de un año

El día en que la Convención de Santa Fe estuvo cerca de votar dividida sobre Malvinas

En 2025 hubo una dura pulseada de LLA frente a todas las demás fuerzas políticas, y esa tensión llegó al absurdo de que se presenten dos dictámenes, en paralelo, a favor de la soberanía argentina en las islas. Se evitó que ese traspié llegue al recinto, tras arduas negociaciones: cedió la mayoría para lograr la unanimidad.