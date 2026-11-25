Entre el 18 y el 28 de agosto de 2025 en la Convención Reformadora de la Constitución de la Provincia de Santa Fe se produjo una circunstancia que hoy sería imposible. Por entonces, los convencionales de La Libertad Avanza estuvieron cerca de no votar una declaración sobre Malvinas, en desacuerdo con la redacción que propuso la mayoría.
El día en que la Convención de Santa Fe estuvo cerca de votar dividida sobre Malvinas
En 2025 hubo una dura pulseada de LLA frente a todas las demás fuerzas políticas, y esa tensión llegó al absurdo de que se presenten dos dictámenes, en paralelo, a favor de la soberanía argentina en las islas. Se evitó que ese traspié llegue al recinto, tras arduas negociaciones: cedió la mayoría para lograr la unanimidad.
Todas las demás fuerzas políticas habían acordado un texto que reivindica la soberanía argentina sobre las islas, y que finalmente también votó LLA. La unanimidad ansiada llegó, solo cuando a los convencionales libertarios se les concedió lo que exigían: que se incluya en la carta magna santafesina el deber de honrar los símbolos patrios y provinciales. Y que ese texto declarativo quede en el mismo nivel de importancia que la cuestión de las islas.
Quien revise las crónicas, las grabaciones y las repercusiones públicas de aquellas discusiones en la labor de comisiones de la Convención, cuyos debates fueron públicos (y quedaron registrados en video) verá que se trataba de un debate extraño: todos parecían estar de acuerdo y sin embargo siempre algo aparecía para que el bloque del partido de gobierno a nivel nacional expresara su rechazo. No llamaba la atención para otros temas, sí para este en particular, tan sensible y rodeado de la idea de que debe existir unidad en el país para formular ese reclamo en forma pacífica.
Aquellas horas de debates y discursos parecidos no lograban, curiosamente, coincidir en un solo texto, y las cosas fueron demasiado lejos: los convencionales de LLA se retiraron intempestivamente de la Comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana.
Sucedió cuando vieron que no podían sumar aliados a su posición, al cabo de un cuarto intermedio que no había logrado acercar posiciones. Fue por entonces notoria la ausencia de los convencionales del partido del color violeta cuando se retomó el debate y se cerró el acta solo con las demás fuerzas.
Aquella posición irreductible, que hacía peligrar la unanimidad para la declaración de Malvinas, hoy contrasta con el clima instalado desde el Mundial de Fútbol en adelante, condimentado por el triunfo de la Selección Argentina ante Inglaterra, la famosa bandera que mostró la TV pese a la prohibición de la Fifa (que el gobierno nacional había pedido no transgredir), así como por el repentino tinte nacionalista que adoptó la gestión de Javier Milei. Fue un giro de la segunda mitad de 2026 que contó con un pasajero espaldarazo inesperado del presidente de los Estados Unidos, cuando dejó entrever algún apoyo a la reivindicación argentina sobre el archipiélago. En pocos días se encargó de revertir sus dichos y privilegiar la alianza histórica de esa potencia con otra, el Reino Unido.
El peor momento de aquellas tensiones entre convencionales llegó al punto de que se presentaran dos dictámenes: el 19 de agosto. Uno por Unidos para Cambiar Santa Fe, Frente de la Esperanza, Más para Santa Fe, Somos Vida y Libertad y Activemos asentado en el acta del día anterior y, por otra parte, el de LLA que en una misma declaración sobre Malvinas añadía el deber de honrar a las banderas y los escudos de la Argentina y de la Provincia de Santa Fe.
Obviamente, en el mundo parlamentario dos dictámenes (de mayoría y minoría) iban a hacer que en la sesión plenaria de la Convención se pudiera llegar a votar en forma dividida la declaración. No sucedió porque primó el sentido común y antes de que bajaran al recinto los textos elaborados por la Comisión Redactora se aceptó que (en otro apartado) se honre a los símbolos patrios y del terruño provincial.
La distensión llegó el día 28, y seguramente mucho influyeron las agrupaciones de ex combatientes de Malvinas y otras voces en favor de una sola posición frente al tema. En esa jornada se llegó a un acuerdo que le permitió a los convencionales salir del embrollo causado por la porfía de los integrantes de LLA.