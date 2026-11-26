El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, advirtió sobre los riesgos de la inteligencia artificial ante la despersonalización de los seres humanos y la falsa ilusión de tener "un millón de amigos" por tener seguidores en redes sociales, y llamó a los ciudadanos a involucrarse en "la participación real antes que virtual" de los asuntos públicos para mejorar la calidad institucional.
Rosatti llamó a involucrarse en el debate público y habló de los riesgos de la IA
El presidente de la Corte Suprema habló de la importancia de "volver a recrear la sociabilidad" con "participación cara a cara" y "compromiso para que las cosas cambien".
En ese sentido, el juez habló de la importancia de "volver a recrear la sociabilidad" con "participación cara a cara" y "compromiso para que las cosas cambien". "Tenemos que comprometernos en vez de quejarnos siempre del que nos está representando. Porque el que nos está representando proviene de nuestra propia sociedad. No proviene de otro lado. Y muchas veces, diría siempre, el bajo nivel de calidad de la representación es directamente proporcional a la falta de interés de quienes solamente se quejan", afirmó.
Rosatti subrayó que "mientras más participemos en los asuntos públicos, en la cosa pública, más vamos a saber lo que queremos y lo que no queremos y mejor preparados estaremos para cumplir las funciones que nos toca cumplir. Y así podemos ser severos con quienes debemos ser severos, con la tranquilidad de que hemos participado en la toma de decisiones".
Una lectura filosófica
Rosatti hizo estas afirmaciones en el marco de la conferencia llamada "Reflexiones sobre el compromiso y la representatividad" que tuvo lugar en el acto conmemorativo de los 35 años de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, desarrollado en el Salón Dorado de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí estuvieron presentes el decano de esa casa de estudios, Gabriel Astarloa, la vicedecana Celina Cantú y distintas autoridades académicas frente a un auditorio de juristas, jueces y funcionarios.
En su disertación, a través de una lectura filosófica desde los grandes pensadores de la antigua Grecia hasta la actualidad, el presidente de la Corte Suprema ahondó sobre la participación pública, la sociabilidad y los límites de la tecnología, con especial énfasis en los riesgos de la inteligencia artificial y la necesidad de involucrarse en los asuntos colectivos "en un mundo actual que va vertiginosamente y no sabemos bien hacia dónde".
Desde Aristóteles con su concepción del desarrollo humano a través de la polis ("Sociabilizo, luego existo"), pasando al paradigma de la modernidad ("Pienso, luego existo") hasta la contemporaneidad y posmodernidad con la crisis del hiperracionalismo ("siento, luego existo"), Rosatti analizó la actual irrupción de la tecnología en nuestras vidas primero con Internet, luego con las redes sociales y ahora con la Inteligencia Artificial.
"Internet ha permitido ampliar, generalizar, potenciar, universalizar el conocimiento. Un conocimiento que después podremos decir cuánta calidad tiene, pero ha permitido también establecer relaciones entre las personas de otra manera. Una persona de bajos recursos puede tener prácticamente la misma herramienta que otra de muchos recursos y así conocer lo que de ninguna manera podría hacerlo presencialmente. Puede saber y ver la Gioconda o La Última Cena sin necesidad de viajar cuando está imposibilitado del viaje. Y todo esto es muy bueno. Pero también debemos reconocer que ello se hace sobre la base de la despersonalización", señaló.
Rosatti también abordó el tema de las redes sociales y la conexión con el otro. "Esa sensación de que tengo un millón de amigos porque tengo un millón de visualizaciones o que mi palabra despierta el interés de decenas de miles de personas porque tengo suscriptores es en gran medida una ilusión. Internet también es utilizada ya no para decirle al mundo quién soy, sino para poder ser otro amparado en el anonimato, sin hacerme cargo de las consecuencias", aseveró.
Por otro lado, "la inteligencia artificial, en un primer momento, estuvo vinculada a poder obtener rápidamente datos de una base de datos que no sabemos bien de dónde salían, después empezamos a saber que salía de nuestros propios datos dados tal vez sin quererlo o sin saberlo o sin permitirlo. Nos daba datos y nos respondía preguntas con mucha rapidez. Y esto nos permitiría no solo acceder a conocimientos, despejar dudas, sino tener un poco más de tiempo libre. Tiempo libre ¿para qué? ¿Para sociabilizar? No. Tiempo libre para ir a las redes", afirmó.
La advertencia del Papa
En ese marco, Rosatti pronunció la palabra apagón, en el marco de los últimos acontecimientos ocurridos en distintas partes del mundo. "Cuando yo era chico el único apagón que había era el de la luz. Y uno escuchaba 'ya va a volver, habrá que aguantar, el problema era que el tanque de agua funcionaba con la electricidad, entonces que no se complique esto…'. Yo preguntaría hoy si podemos desvincular internet del fluido eléctrico, cosa que no se puede hacer por supuesto, ¿qué tiene más sentido para la mayoría de las personas hoy: que se corte tres horas de luz o que se corte tres horas internet? Porque cuando viene el apagón, las personas quedan no solo a oscuras, sino -en el caso de internet- a solas. Y el hombre contemporáneo medio se ha desacostumbrado o nunca ha vivido la experiencia de estar a solas. Porque además se cree acompañado por los visitantes, por los seguidores y por los suscriptores en sus redes".
"Ahora la inteligencia artificial, conforme vemos actualmente, está entrando en una etapa agéntica en la que ha cobrado autonomía; una autonomía que no sabemos hasta qué punto va a llegar, pero que ya enciende alarmas en todo el mundo. Por eso ha sido tan relevante el mensaje del Papa León XIV cuando nos dice que, así como frente a un determinado momento del siglo XX fue imprescindible lograr el desarme nuclear, ahora se hace imprescindible desarmar en ciertos aspectos la IA, que nos pueden llevar a una consecuencia que nadie quiere, con una máquina gobernando el destino de las personas", reseñó.
"Parece ciencia ficción como tantas otras cosas que lo parecían hace 50 años, cien años y hoy son una realidad -añadió-. Creo que esta advertencia del Papa es extremadamente importante. Y celebro que en esta casa de estudios nunca se abandone el hecho de considerar a todas estas herramientas como prótesis, como prótesis al servicio de la persona y no de la prótesis girando sobre sí misma, olvidándose de los intereses de la persona y de la espiritualidad".
Por último, Rosatti llamó a "volver a recrear la sociabilidad, la importancia de la presencia real antes que virtual" y convocó a "comprometernos en vez de quejarnos siempre del que nos está representando, porque el que nos está representando proviene de nuestra propia sociedad, no proviene de otro lado. Y muchas veces el bajo nivel de calidad de la representación, yo diría siempre, es directamente proporcional a la falta de interés de quienes solamente se quejan".