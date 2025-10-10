Muy por debajo del presupuesto adjudicarán los trabajos finales del Hospital Regional Sur de Rosario

Fue durante la visita que el ministro hiciera a la Comisión de Obras y Servicios Públicos de la Cámara de Diputados para informar sobre la marcha de obras nacionales en Santa Fe(marcha muy lenta o paralizada) y las que ejecuta la provincia en su territorio.
El 1 de agosto se había realizado la apertura de ofertas para terminar ese nosocomio rosarino con un presupuesto oficial de $70.615.000.000. La gran sorpresa fue que las cinco propuestas presentadas estuvieron por debajo de esa cifra. “Después de varias semanas de estudio detallado de cada propuesta, tomamos la decisión de adjudicar los trabajos a la UTE que presentó el presupuesto más bajo”, adelantó Enrico.
“Oferta temeraria” dijo por allí Enrico al marcar la diferencia en el presupuesto y la inminente adjudicación. “Ante la falta de obras, muchas empresas prefieren trabajar casi al costo para estar operativas” marcó algún legislador.
El Hospital Regional Sur es prioridad para el gobierno provincial
La ganadora es la unión de Inale, Edeca y Pecam quien ofertó $47.857.000.000.
El objetivo de esta licitación es la finalización integral del edificio hospitalario, que tendrá una superficie total de 38.106 m². Los trabajos licitados incluyen la incorporación de las conexiones de servicios (agua, gas, desagües cloacales y pluviales); odas las instalaciones eléctricas y las específicas para la atención en salud y la urbanización completa del entorno del predio, ubicado entre Av. Circunvalación y Av. San Martín.
La UTE Inale–Edeca–Pecam ganó la licitación con una oferta de más de $22 mil millones por debajo del presupuesto oficial.
Uno de los temas analizados por Enrico con los legisladores fueron los trabajos necesarios que se debieron llevar adelante para retomar la construcción que ante el abandono fue intrusada y hasta le robaron parte de las aberturas.
El plazo de ejecución de la obra es de 1080 días calendario, algo así como tres años.
Las otra ofertas fueron las de la UTE de Mundo Construcciones y Posse que pidió casi $57 mil millones; Depaoli & Trosce cotizó $57.500 millones; UTE Tecsa S.A. y Riva $57.900 millones y la UTE Werk Constructora SRL, Del Sol Constructora S.A. e Ingeniero Pedro Minervino estuvo por arriba de los $63.000 millones.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.