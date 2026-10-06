El ministerio de Economía de la provincia de Santa Fe transfirió $4.700.000.000 al Instituto Provincial de Obras Sociales (IAPOS) para que durante todo el mes de octubre se garantice la continuidad de la equiparación de los aranceles que paga la entidad santafesina a prestadores de discapacidad con los valores nacionales fijados por la Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS).
Giran partidas a IAPOS para prestaciones para discapacidad
Una resolución del Ministerio de Economía de Santa Fe le permite a la obra social equiparar los valores de las prestaciones al sector con las que se pagan a nivel nacional.
La decisión está contenida en la resolución N° 233 firmada por el ministro de Economía, Pablo Olivares.
El objetivo principal de la resolución es garantizar la continuidad de la equiparación de los aranceles que paga la obra social de la provincia a prestadores de discapacidad con los valores nacionales fijados por la Secretaría Nacional de Discapacidad.
Para ello, extiende la vigencia del régimen del 1 al 31 de octubre de 2026 dando continuidad al esquema iniciado por el Decreto N.º 364/2025 y prorrogado previamente hasta el 30/09/2026.
El monto asignado de $ 4.700.000.000 será ampliado en posteriores normas en función de la ejecución real del gasto hasta fin de año.
Proyección para el último trimestre: El cálculo presupuestario cubre estimativamente el período octubre-diciembre de 2026 tomando como base la inflación/subas arancelarias de SENADIS de junio-agosto 2026. La partida actual por $ 4.700 millones se ampliará en posteriores normas en función de la ejecución real del gasto.
En febrero de 2025, el gobierno dictó el decreto N.º 364/2025 a los fines de facilitar el acceso a las prestaciones para aquellos afiliados del IAPOS con discapacidad. Allí dispuso asignar transitoriamente a la obra social los fondos suficientes a los fines de equiparar los valores de las prestaciones de discapacidad que otorga la misma, a los valores de la Secretaría Nacional de Discapacidad de acuerdo a resoluciones nacionales.
"Dicho acto administrativo tuvo como objetivo optimizar la política arancelaria en materia de prestaciones por discapacidad, a efectos de que a partir de su vigencia, la obra social provincial en conjunto con la Provincia de Santa Fe, equipare el valor de las prestaciones establecidas en el menú prestacional del instituto a los valores que establece la Agencia Nacional de Discapacidad a través del Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad", marca la resolución de Economía.
Ese decreto de 2025 fue prorrogado por resoluciones del Ministerio de Economía hasta el 30 de septiembre.
Se menciona en los considerandos del decreto la actuación de áreas técnicas haciendo notar que "en virtud de que la Provincia ha manifestado de manera sostenida su compromiso con el fortalecimiento de políticas públicas orientadas a la mejora en la calidad de vida e inclusión de las personas con discapacidad, considera que la continuidad en el reconocimiento de los valores de las prestaciones del Instituto a los establecidos por la SENADIS contribuye significativamente a garantizar una atención integral para los afiliados a IAPOS".
Se aclara que la proyección presupuestaria "reviste carácter meramente estimativo, encontrándose sujeta a variaciones que pudieran producirse como consecuencia de modificaciones en los valores arancelarios, en los niveles de utilización de las prestaciones y/o en las resoluciones que, en el ámbito de sus respectivas competencias, adopten los organismos con facultades para establecer o actualizar dichos valores".
También adjunta el cálculo presupuestario estimado para el período comprendido entre octubre y diciembre de 2026, tomando como referencia los consumos promedios mensuales registrados para cada una de las prestaciones involucradas y según el porcentaje de incremento dispuesto por la SENADIS correspondiente al trimestre junio de 2026 – agosto de 2026.
Se aclara que la suma de $ 4.700.000.000 es para el mes de octubre y que dicho saldo "se ampliará en una futura gestión en función al comportamiento del gasto".