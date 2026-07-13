El presidente de Argentina, Javier Milei, ya diseñó su agenda de salidas al exterior, la cual incluye varias paradas dentro de Sudamérica, con la idea de potenciar el ala de derecha con los cambios de gobierno, pero también posibles visitas a Londres y París durante el tercer trimestre del año.
Cuál será la agenda internacional de Milei en las próximas semanas
Entre apoyos a candidaturas y un par de asunciones presidenciales, el mandatario argentino recorrerá la región. Aparecen nuevamente Estados Unidos y Europa.
Actividad en la región
Las primeras paradas serán las ceremonias de asunción de Keiko Fujimori en Perú, el próximo 28 de julio, y la de Abelardo de la Espriella en Colombia, el 7 de agosto. No obstante, también podría desembarcar en Ecuador para reunirse con su par Daniel Noboa.
Tras el triunfo de expresiones de derecha en la región, el mandatario aspira a formar un bloque que tenga impacto en los organismo internacionales. Para eso, esta semana el asesor presidencial, Santiago Caputo, recibió al vicepresidente de Perú, Luis Fernando Galarreta Belarde, en Casa Rosada y va en línea con una serie de encuentros que mantuvo en los últimos días.
Caputo también se entrevistó con Santiago Peña y su vicepresidente, Pedro Alliana, en Paraguay; y recibió al asesor de José Antonio Kast, Cristian Valenzuela, y al embajador de Chile, Gonzalo Uriarte Herrera.
El mandatario argentino también confirmó que viajará el 25 de julio a Brasil para respaldar la candidatura del senador Flavio Bolsonaro, que competirá en las elecciones presidenciales contra Luiz Inacio Lula da Silva el 4 de octubre. "El 25 viajo a Brasil, lo ungen candidato a presidente a Flavio Bolsonaro. Voy a estar en San Pablo, pero hago un paso por Brasilia para saludar a Jair Bolsonaro", expresó.
Viajes más extensos
Asimismo, en la agenda del mandatario figuran dos nuevos viajes a Estados Unidos: el primero hacia finales de septiembre con motivo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, y el segundo a principios de diciembre, en Mar-a-Lago, Florida, por la Cumbre del G20 programada del 14 al 16 del mes.
En Casa Rosada anticipan además que el libertario podría visitar Londres, uno de los destinos que lo obsesionan, y que debió reprogramar en más de una oportunidad, y lo hará para participar de una conferencia sobre metales a fines de octubre. "En Londres arbitran los principales bufetes del mundo árabe", argumentó una fuente del Gobierno.
París también está en los planes de la administración, donde se realizará una nueva edición de la Argentina Week, entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre, un evento que alcanzará a funcionarios, gobernadores y empresarios. Además, no se descarta una potencial reunión bilateral con su par francés, Emmanuel Macron.
Agenda internacional, pero desde Argentina
La Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, visitará la Argentina a fines de julio, según confirmó el ministro de Economía, Luis Caputo.
“Tengo el agrado de anunciar que, a fin de mes, recibiremos en la Argentina a la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, quien visitará nuestro país invitada por el presidente Javier Milei”, señaló el jefe del Palacio de Hacienda en un posteo en redes sociales.
Caputo sostuvo que “su visita se da en el contexto de la excelente relación y el diálogo constructivo de este gobierno con el organismo, en el marco del exitoso programa económico en curso, y permitirá continuar profundizando el trabajo conjunto y el apoyo del FMI para consolidar los avances alcanzados en materia de estabilidad y crecimiento económico”.
El FMI confirmó este miércoles sus previsiones de crecimiento para la economía argentina de 3,5% para 2026 y de 4% para 2027.