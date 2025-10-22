#HOY:

El canciller Gerardo Werthein le presentó su renuncia al presidente Javier Milei

El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto era de los involucrados en la interna libertaria.

Javier Milei junto a Gerardo Werthein. Crédito: REUTERS/Alessia Maccioni
 14:55
Por: 

El canciller Gerardo Werthein le presentó este miércoles su renuncia la presidente de la Nación Javier Milei, según pudo confirmar agencias de noticias con diversas fuentes oficiales.

La noticia del ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto se conoció el día del cumpleaños número 55 del mandatario, que lo celebró en Olivos con su círculo íntimo.

Gerardo Werthein, canciller de Argentina este miércoles en Nueva York. Crédito: CancilleríaGerardo Werthein, canciller de Argentina este miércoles en Nueva York. Crédito: Cancillería

La salida de Werthein ocurre tras las críticas internas por la reunión con Donald Trump en la Casa Blanca. El ex canciller había quedado en el centro de la polémica y los cuestionamientos de una parte del Gobierno y el círculo que responde a Santiago Caputo, quienes lo señalaron como el responsable de la supuesta confusión del mandatario norteamericano, que derivó en su afirmación de que el apoyo al gobierno argentino estaba sujeto al resultado de las elecciones del domingo.

Gerardo Werthein, canciller argentino.

El propio presidente Milei había anunciado este martes que se preparaban cambios dentro del Gabinete, con el nombre de su Jefe, Guillermo Francos, entre los posibles involucrados en la rotación.

