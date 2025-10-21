Milei anticipó cambios en el Gabinete y advirtió sobre el rol del Congreso tras las elecciones

El presidente Javier Milei confirmó que realizará modificaciones en su equipo de gobierno después de las elecciones nacionales del domingo 26 de octubre. En una entrevista con la TV Pública, el mandatario libertario aseguró que los ajustes se concretarán desde el lunes siguiente y estarán orientados a consolidar las reformas que planea para la segunda etapa de su gestión.
“Voy a reacomodar el Gabinete para cumplir los objetivos de las reformas de segunda generación”, expresó Milei. Según explicó, los cambios se definirán una vez conocidos los resultados electorales: “El 26 a la noche, con todos los números sobre la mesa, veré qué tipo de entramado necesito para avanzar”.
El jefe de Estado también señaló que algunas modificaciones se darán de forma natural, debido a que ciertos ministros asumirán nuevas funciones. “Tengo un contrato con los argentinos desde 2023 y lo estoy cumpliendo. En 20 meses hemos alcanzado el 99% de las promesas de campaña”, afirmó, reivindicando su gestión y su estilo “bilardista”.
Mensaje a los jóvenes
Durante la entrevista, Milei se dirigió especialmente a los votantes más jóvenes y aprovechó para lanzar una crítica a sectores del macrismo. “Los enojaditos de Macri permitieron que vuelva el kirchnerismo. Del otro lado están los gremlins: les tiran agua y se convierten en monstruos, y el agua es cuando llegan al poder”, ironizó.
También reflexionó sobre las expectativas y la paciencia política: “Cuando uno es joven cree que todo puede resolverse de manera instantánea. Hay que entender que los procesos llevan tiempo y que hay condiciones de partida que no pueden ignorarse”.
Elecciones, Congreso y gobernabilidad
El mandatario remarcó la importancia de los próximos comicios legislativos, a los que consideró un punto de inflexión. “Es una elección bisagra que definirá la composición del Congreso y nos permitirá destrabar proyectos que hoy están empantanados”, explicó.
Asimismo, advirtió sobre las estrategias de sus adversarios: “El kirchnerismo intenta minimizar el valor de la elección para desalentar el voto. Pero la composición de las Cámaras es clave; sin mayoría, avanzar con las reformas es muy difícil”.
Rumbo del gobierno
Milei defendió los resultados económicos alcanzados hasta el momento y admitió que, aunque persisten dificultades, el camino elegido es el correcto. “La inflación hoy ronda el 30%. Es alta, pero mucho menor que antes. Vamos hacia el 0% para mediados del año que viene. Estamos en la senda correcta”, aseguró.
Pidió a la ciudadanía “no aflojar” y sostuvo que el país enfrenta una disyuntiva histórica: “Hay que elegir entre la libertad y la esclavitud, entre la estabilidad económica o la inflación desbordante”.
Fuerte acusación contra Jorge Taiana
En el tramo final de la entrevista, volvió a apuntar contra Jorge Taiana, candidato a diputado de Fuerza Patria, a quien calificó de “terrorista, pone bomba, asesino”. Además, lo vinculó con el gobierno de Nicolás Maduro: “Fue preso en 1975 por Estela Martínez, fue vacunado VIP y conocía el entramado con Venezuela. Eso es lo que está del otro lado. Los atajos no llevan a ningún lado”, concluyó.
