Índice de Confianza en el Gobierno

El dato de julio que desdibujó la mejora en la imagen de Milei

El indicador de la Universidad Torcuato Di Tella cayó 6,5% en julio y quedó en 1,94 puntos, su nivel más bajo del año. Desde enero, retrocedió 19,2%, con deterioro en casi todos sus componentes y un desplome particular entre los jóvenes.