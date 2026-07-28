El alivio de junio duró apenas treinta días. El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) volvió a caer en julio y deja una secuencia a la baja al tercer año de Javier Milei: 1,94 puntos sobre 5, un retroceso mensual de 6,5% y una baja interanual de 21%. “En julio se retoma la tendencia descendente del ICG observada durante 2026, con junio como única excepción”, resumió la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella.
El dato de julio que desdibujó la mejora en la imagen de Milei
El indicador de la Universidad Torcuato Di Tella cayó 6,5% en julio y quedó en 1,94 puntos, su nivel más bajo del año. Desde enero, retrocedió 19,2%, con deterioro en casi todos sus componentes y un desplome particular entre los jóvenes.
En enero, el índice había arrancado en 2,40 puntos; siete meses después perdió 0,46 puntos, equivalente a una contracción de 19,2%. Si la comparación se toma desde diciembre, cuando empezó la merma, el deterioro acumulado asciende a 21,5%. Pese a ello, todavía se ubicaba por encima de los registros equivalentes de Mauricio Macri, cifra que también cambió en este mes.
Un piso más bajo
Julio modificó la comparación histórica. En el mes 31 de mandato, Milei quedó por debajo de Mauricio Macri, que registraba 2,01 puntos, y de Néstor Kirchner, con 2,26. Todavía supera a Cristina Kirchner II, Cristina Kirchner I y Alberto Fernández, pero perdió la posición que había recuperado transitoriamente frente al macrismo durante junio.
Di Tella lo sintetizó así: "Durante la presidencia de Milei se ha mantenido en niveles relativamente altos, comparables con los valores de Mauricio Macri, y algo por debajo de los de Néstor Kirchner (los dos presidentes con mayor ICG promedio durante sus mandatos), en sus primeros dos años y medio de gobierno. En el mes 31 de la actual gestión presidencial, el nivel del ICG es inferior al que obtuvo el gobierno de Mauricio Macri en el mismo momento de su mandato".
De esta forma, el promedio de toda la administración libertaria bajó a 2,37 puntos, su registro más bajo desde diciembre de 2023. En el mismo tramo, Macri promediaba 2,51 y Alberto Fernández, 1,91. Sin embargo, la comparación deja a Milei todavía por encima del último gobierno peronista, pero ya claramente detrás del principal antecedente no peronista que suele utilizar la Casa Rosada como referencia.
Dónde se perdió la confianza
Cuatro de los cinco componentes cayeron en julio. El golpe más fuerte estuvo en “Eficiencia en la administración del gasto público”, que retrocedió 15,4% y quedó en 1,79 puntos. “Capacidad para resolver los problemas del país” bajó a 2,28; “Evaluación general del gobierno”, a 1,64; y “Preocupación por el interés general”, a 1,51. Honestidad fue la única variable estable, con 2,45 puntos.
La comparación contra enero muestra que el desgaste no se concentró en una sola dimensión. Evaluación general cayó 26,1%; preocupación por el interés general, 24,9%; capacidad, 19,7%; eficiencia, otro 19,7%; y honestidad, 8,9%.
El atributo que mejor resistió fue el ético. Los vinculados con resultados, administración y orientación política sufrieron bastante más. En enero, los cinco componentes ya habían iniciado el año en retroceso, aunque capacidad y honestidad todavía se mantenían claramente por encima del resto.
El quiebre joven
El movimiento más abrupto del año se da entre los jóvenes. En enero, el segmento de 18 a 29 años era el principal sostén de la administración libertaria, con 2,70 puntos; en julio cayó a 1,68. Es un derrumbe de 37,8%, que lo convirtió en el grupo con menor confianza. Sólo en el último mes perdió 23%.
Entre los 30 y 49 años, el índice quedó en 1,75, mientras que los mayores de 50 conservaron el valor más alto, con 2,07. El mapa etario se invirtió: los jóvenes pasaron de encabezar la confianza a quedar últimos en apenas seis meses.
Por otra parte, se profundizó la brecha de género. En enero, los hombres marcaban 2,52 y las mujeres 2,27; en julio quedaron en 2,10 y 1,74, respectivamente. La distancia se redujo frente a junio, pero es mayor que al comenzar el año porque la confianza femenina acumuló una caída más pronunciada.
En el mapa territorial, el interior sigue al frente con 2,09 puntos, seguido por CABA con 1,92 y el GBA con 1,63. Los tres espacios quedaron por debajo de enero, cuando registraban 2,59, 2,18 y 2,08 puntos, respectivamente.
La expectativa económica, sin embargo, conserva un núcleo duro. Entre quienes creen que la situación mejorará dentro de un año, el ICG fue de 4,15 puntos, prácticamente el mismo nivel que en enero. Entre quienes esperan que siga igual llegó a 2,46 y entre quienes creen que empeorará cayó a 0,33. La confianza general se deterioró, pero la fe de quienes todavía esperan una mejora económica siguió casi intacta.
La encuesta fue realizada por Poliarquía Consultores entre el 1 y el 16 de julio sobre 1.000 casos en 39 localidades del país. El intervalo de confianza informado para el índice total fue de 1,81 a 2,06 puntos.