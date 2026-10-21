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Milei se reunió con Isabel Díaz Ayuso durante su visita a España

El presidente mantuvo un encuentro institucional con la titular de la Comunidad de Madrid en las instalaciones del Canal de Isabel II.

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Javier Milei se reunió este miércoles con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el marco de la visita que realiza a España.

El encuentro se desarrolló en las instalaciones del Canal de Isabel II de la capital española y formó parte de la agenda institucional prevista para el mandatario argentino durante su paso por Madrid.

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El encuentro con Díaz Ayuso

La propia dirigente española difundió imágenes de la reunión a través de sus redes sociales y confirmó el encuentro con Milei.

La Comunidad de Madrid también había incorporado previamente la actividad a su agenda oficial para este miércoles, con una reunión institucional prevista entre ambos dirigentes durante la tarde.

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Una nueva escala internacional

Milei llegó a España después de cerrar una agenda internacional que también incluyó actividades en Estados Unidos y una visita a Neuquén vinculada con el sector energético.

Madrid aparece nuevamente como uno de los destinos frecuentes de su agenda exterior, con actividades políticas y encuentros con referentes españoles.

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