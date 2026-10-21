Javier Milei se reunió este miércoles con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el marco de la visita que realiza a España.
Milei se reunió con Isabel Díaz Ayuso durante su visita a España
El presidente mantuvo un encuentro institucional con la titular de la Comunidad de Madrid en las instalaciones del Canal de Isabel II.
El encuentro se desarrolló en las instalaciones del Canal de Isabel II de la capital española y formó parte de la agenda institucional prevista para el mandatario argentino durante su paso por Madrid.
El encuentro con Díaz Ayuso
La propia dirigente española difundió imágenes de la reunión a través de sus redes sociales y confirmó el encuentro con Milei.
La Comunidad de Madrid también había incorporado previamente la actividad a su agenda oficial para este miércoles, con una reunión institucional prevista entre ambos dirigentes durante la tarde.
Una nueva escala internacional
Milei llegó a España después de cerrar una agenda internacional que también incluyó actividades en Estados Unidos y una visita a Neuquén vinculada con el sector energético.
Madrid aparece nuevamente como uno de los destinos frecuentes de su agenda exterior, con actividades políticas y encuentros con referentes españoles.