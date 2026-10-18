Javier Milei viaja a España este lunes 19 de octubre. El presidente llegará en plena convulsión y a semanas de las elecciones en las que Pedro Sánchez buscará retener el poder.
Milei desembarca en Madrid en plena tensión electoral española
El presidente disertará ante referentes liberales, abrirá un congreso académico y mantendrá un encuentro clave con Isabel Díaz Ayuso en la antesala de las elecciones. Regresará a la Argentina el jueves 22 de octubre.
Viajará acompañado por Adrián Ravier, economista libertario especializado en la Escuela Austríaca y actual vocero presidencial. Su presencia se vincula con el perfil académico de las actividades previstas.
Itinerario y horarios confirmados
El presidente partirá de Buenos Aires el lunes 19 a las 23 y aterrizará en Madrid el martes 20 a las 18.30 (13.30 hora de Argentina). El miércoles Concentrará sus actividades: el desayuno informativo del Fórum Europa en el Real Casino Gran Círculo comienza a las 9.30 de Madrid (4.30 de Argentina) y la organización anuncia el inicio del encuentro a las 9.45, con la presentación de Daniel Lacalle.
A las 13 (8 en Argentina) inaugurará la décima Conferencia Anual de Madrid sobre Economía Austríaca en la Universidad Rey Juan Carlos; el congreso General inicia a las 14 y se extiende hasta el viernes 23, aunque Milei estará solo en la primera jornada. La jornada cerrará con una reunión política prevista a las 17 con Isabel Díaz Ayuso.
Tensión electoral en España
El viaje se inscribe en una España que entra en campaña anticipada tras la disolución de las Cortes y la convocatoria electoral del 29 de noviembre; la campaña formal comenzará el 13 de noviembre, según la información disponible. La visita también ocurre en un marco europeo marcado por protestas y tensiones en varios países.
En la conferencia sobre la Escuela Austríaca participará Jesús Huerta de Soto, a quien Milei considera una influencia decisiva en su formación intelectual; en abril de 2025 el presidente condecoró a Huerta de Soto con la Orden de Mayo.
Sobre su visión internacional, Milei afirmó en el Foro Económico Mundial de Davos en enero de 2024: “Occidente está en peligro”, dijo Javier Milei, presidente.
La visita política se produce mientras el PP y Vox reorganizan sus estrategias de campaña; fuentes de Vox indicaron que Santiago Abascal podría estar fuera de Madrid durante la estancia del mandatario, por lo que un encuentro con él no está confirmado.
“Si les gustan las motosierras, al aserradero. Pero las pensiones no se tocan”, dijo Pedro Sánchez, candidato del PSOE, frase que aparece en el contexto de la campaña que se desarrolla en España.
La gira combinará la proyección académica vinculada a la Escuela Austríaca, una cita con una dirigente clave del PP en Madrid y la intención de llevar al plano internacional la batalla ideológica que Milei promovió desde su gobierno.